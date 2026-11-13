Jorge Rial reveló la reacción de Marcelo Tinelli al enterarse de que Santiago del Moro conducirá el Bailando

Marcelo Tinelli habría reaccionado con furia al enterarse de que Santiago del Moro estará al frente de una nueva versión del Bailando en Telefe. Según reveló Jorge Rial, el histórico conductor del certamen de baile se sintió traicionado por los empresarios vinculados a América TV y Telefe, a quienes habría responsabilizado por complicar sus planes de regresar a la televisión abierta.

De acuerdo con lo publicado por Ciudad Magazine, Rial aseguró que Tinelli tenía expectativas de volver a ocupar un lugar en la pantalla de América, especialmente después de los movimientos empresariales que se produjeron en el canal. Sin embargo, el anuncio de Bailando con las Estrellas, con Santiago del Moro como conductor, habría provocado un fuerte malestar.

Marcelo Tinelli y su enojo por el Bailando de Santiago del Moro: “Me traicionaron”

Durante su participación en el ciclo de streaming Ensalada Rusa, Jorge Rial aseguró que Tinelli interpretó la elección de Santiago del Moro como una maniobra que perjudicaba su regreso a la televisión.

Según su relato, el conductor habría enfrentado a los empresarios responsables de las señales para manifestar su descontento.

“Me traicionaron”, habría sido una de las frases utilizadas por Tinelli, de acuerdo con la reconstrucción que hizo Rial.

El periodista sostuvo que el enojo se relaciona con el vínculo histórico de Tinelli con el formato de baile, que durante años fue uno de los principales atractivos de ShowMatch.

La llegada de Del Moro a un programa de características similares habría sido interpretada por el conductor como un obstáculo para recuperar su espacio en el horario central.

Jorge Rial reveló cuáles eran los planes de Marcelo Tinelli para volver a la televisión

Rial también explicó que Tinelli venía evaluando diferentes alternativas para regresar a la televisión abierta, después de sus últimas experiencias en América y en plataformas de streaming.

Según su versión, la salida de la productora Mandarina de América había generado expectativas sobre la posibilidad de recuperar un espacio nocturno.

En ese contexto, Federico “Chato” Prada, histórico colaborador de Tinelli, habría alentado la posibilidad de concretar ese regreso.

Sin embargo, el escenario cambió cuando trascendió que Telefe preparaba una nueva edición de Bailando con las Estrellas con Santiago del Moro.

Rial aseguró que la noticia habría afectado las negociaciones y provocado un nuevo desencuentro entre Tinelli y los responsables de las señales.

Por qué Marcelo Tinelli no volvería con el Bailando

Otro de los puntos que abordó Jorge Rial fue la posibilidad de que Tinelli retomara su histórico certamen.

El periodista sostuvo que un regreso con el formato tradicional del Bailando no sería la principal alternativa que manejaban los canales.

Según explicó, el costo de producción de un programa de estas características representa uno de los mayores obstáculos.

Además, cuestionó los resultados de la última etapa del certamen en América TV y afirmó que el canal había afrontado gastos importantes.

Por ese motivo, aseguró que una de las propuestas que se habrían evaluado era el regreso de Tinelli con un programa de humor, más cercano al estilo de sus primeros años en VideoMatch.

No obstante, se trata de versiones difundidas por Rial y no de un proyecto confirmado oficialmente por las señales.

Santiago del Moro, el elegido para conducir Bailando con las Estrellas en Telefe

Mientras continúan las especulaciones sobre el futuro de Marcelo Tinelli, Santiago del Moro aparece como la figura elegida para encabezar la nueva apuesta de entretenimiento de Telefe.

El proyecto recupera el formato internacional Dancing with the Stars, que combina competencias de baile con participantes famosos y evaluaciones de un jurado.

Aunque ambos programas comparten características, se trata de formatos con historias y desarrollos diferentes.

Para Tinelli, que convirtió al baile televisivo en uno de los principales contenidos de su carrera, la llegada de una propuesta similar con otro conductor representa un nuevo escenario competitivo.

Qué pasará con Marcelo Tinelli y su regreso a la televisión

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre un nuevo programa de Marcelo Tinelli en televisión abierta.

En los últimos años, el conductor exploró diferentes formatos y plataformas, mientras continuaron las versiones sobre su posible regreso a una señal tradicional.

Las declaraciones de Jorge Rial sumaron un nuevo capítulo a esas especulaciones y pusieron el foco en la relación de Tinelli con los empresarios de América y Telefe.

La gran incógnita es si Marcelo Tinelli encontrará un nuevo espacio en la televisión abierta o si continuará desarrollando proyectos fuera de la pantalla tradicional.

Mientras tanto, el anuncio de Santiago del Moro al frente de Bailando con las Estrellas volvió a instalar una disputa mediática alrededor de uno de los formatos de entretenimiento más populares de la televisión argentina.