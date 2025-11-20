Descubrí 6 flores lindas y eficientes que transformarán tu hogar sin gastar de más
Tener un florero fresco cambia la energía de cualquier ambiente, pero no hay nada peor que ver cómo se marchitan a los dos días. Te contamos cuáles son las especies más resistentes y baratas del mercado para armar ramos divinos que aguanten hasta dos semanas.
Un ramo de flores frescas siempre es una buena idea: aporta bienestar, aroma y naturaleza pura al hogar. Sin embargo, el gran enemigo de los amantes de la botánica es la durabilidad. A veces, la inversión en un arreglo floral termina siendo frustrante cuando los pétalos caen demasiado rápido.
Si buscás que tus floreros sean los protagonistas del living o la cocina sin descuidar el bolsillo, la clave es saber elegir. En el mundo del paisajismo, existen opciones «low cost» que no sacrifican belleza y ganan en resistencia.
A continuación, repasamos una selección de 6 flores económicas y duraderas que son tendencia para decorar interiores.
6 flores económicas y duraderas que son tendencia: el crisantemo
El crisantemo es un clásico que nunca falla. Conocida popularmente como San Vicente, esta planta herbácea es una de las más buscadas por su relación precio-calidad.
- Por qué elegirla: es muy fácil de conseguir y ofrece una paleta de colores bellísima.
- El dato: dependiendo de la variedad, algunas desprenden un perfume exquisito. Como flor de corte, tiene una vida útil de hasta dos semanas impecable.
6 flores económicas y duraderas que son tendencia: alstroemeria
Si buscás que el florero se vea «lleno» por pocos pesos, esta es tu mejor aliada. También llamada lirio de campo, es sumamente decorativa y delicada.
- Rendimiento: cada tallo suele contener entre 6 y 8 flores, lo que permite armar ramos voluminosos con poca cantidad.
- Durabilidad: se mantiene fresca por dos semanas y es muy común en los puestos de flores urbanos.
6 flores económicas y duraderas que son tendencia: lisianthus
Para quienes aman las rosas pero buscan una alternativa más silvestre y duradera, el Lisianthus es la opción ideal.
- Estilo: es una de las flores más bellas del mercado, con una forma que recuerda a la rosa tradicional pero con un aire más ligero.
- Colores: podés encontrarla en blanco, azul, rosa o morado, ideal para decoraciones románticas o minimalistas.
6 flores económicas y duraderas que son tendencia: la margarita
No hay flor más alegre y versátil. La margarita es un ícono de la resistencia y la simpleza.
- Ventaja: se consigue prácticamente en cualquier lado y es muy económica.
- Durabilidad: es una «todo terreno». Puede durar dos semanas o incluso más en el florero, iluminando cualquier rincón con su presencia vibrante.
6 flores económicas y duraderas que son tendencia: limonium
El Limonium es famoso por su versatilidad. Aunque es muy común verla como flor seca en decoraciones vintage, disfrutarla fresca es un espectáculo aparte.
- Visual: sus llamativos colores púrpuras y su textura la hacen muy decorativa.
- Resistencia: es barata y soporta perfectamente dos semanas en agua. Queda genial sola o acompañando a otras flores de hoja grande.
6 flores económicas y duraderas que son tendencia: gomphrena globosa
Si querés salir de lo común, la Gonfrena (o amaranto globoso) aporta una estructura distinta gracias a su forma redonda.
- Forma: su inflorescencia en forma de «globo» la hace súper delicada y original para arreglos modernos.
- Aguante: al igual que sus compañeras de lista, garantiza frescura por dos semanas, manteniéndose intacta mientras decora tu mesa.
