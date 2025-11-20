Descubrí 6 flores lindas y eficientes que transformarán tu hogar sin gastar de más

Un ramo de flores frescas siempre es una buena idea: aporta bienestar, aroma y naturaleza pura al hogar. Sin embargo, el gran enemigo de los amantes de la botánica es la durabilidad. A veces, la inversión en un arreglo floral termina siendo frustrante cuando los pétalos caen demasiado rápido.

Si buscás que tus floreros sean los protagonistas del living o la cocina sin descuidar el bolsillo, la clave es saber elegir. En el mundo del paisajismo, existen opciones «low cost» que no sacrifican belleza y ganan en resistencia.

A continuación, repasamos una selección de 6 flores económicas y duraderas que son tendencia para decorar interiores.

6 flores económicas y duraderas que son tendencia: el crisantemo

El crisantemo es un clásico que nunca falla. Conocida popularmente como San Vicente, esta planta herbácea es una de las más buscadas por su relación precio-calidad.

Por qué elegirla: es muy fácil de conseguir y ofrece una paleta de colores bellísima.

es muy fácil de conseguir y ofrece una paleta de colores bellísima. El dato: dependiendo de la variedad, algunas desprenden un perfume exquisito. Como flor de corte, tiene una vida útil de hasta dos semanas impecable.

Crisantemo.-

6 flores económicas y duraderas que son tendencia: alstroemeria

Si buscás que el florero se vea «lleno» por pocos pesos, esta es tu mejor aliada. También llamada lirio de campo, es sumamente decorativa y delicada.

Rendimiento: cada tallo suele contener entre 6 y 8 flores, lo que permite armar ramos voluminosos con poca cantidad.

cada tallo suele contener entre 6 y 8 flores, lo que permite armar ramos voluminosos con poca cantidad. Durabilidad: se mantiene fresca por dos semanas y es muy común en los puestos de flores urbanos.

Alstroemeria.-

6 flores económicas y duraderas que son tendencia: lisianthus

Para quienes aman las rosas pero buscan una alternativa más silvestre y duradera, el Lisianthus es la opción ideal.

Estilo: es una de las flores más bellas del mercado, con una forma que recuerda a la rosa tradicional pero con un aire más ligero.

es una de las flores más bellas del mercado, con una forma que recuerda a la rosa tradicional pero con un aire más ligero. Colores: podés encontrarla en blanco, azul, rosa o morado, ideal para decoraciones románticas o minimalistas.

Lisianthus.–

6 flores económicas y duraderas que son tendencia: la margarita

No hay flor más alegre y versátil. La margarita es un ícono de la resistencia y la simpleza.

Ventaja: se consigue prácticamente en cualquier lado y es muy económica.

se consigue prácticamente en cualquier lado y es muy económica. Durabilidad: es una «todo terreno». Puede durar dos semanas o incluso más en el florero, iluminando cualquier rincón con su presencia vibrante.

Margaritas.-

6 flores económicas y duraderas que son tendencia: limonium

El Limonium es famoso por su versatilidad. Aunque es muy común verla como flor seca en decoraciones vintage, disfrutarla fresca es un espectáculo aparte.

Visual: sus llamativos colores púrpuras y su textura la hacen muy decorativa.

sus llamativos colores púrpuras y su textura la hacen muy decorativa. Resistencia: es barata y soporta perfectamente dos semanas en agua. Queda genial sola o acompañando a otras flores de hoja grande.

Limonium.-

6 flores económicas y duraderas que son tendencia: gomphrena globosa

Si querés salir de lo común, la Gonfrena (o amaranto globoso) aporta una estructura distinta gracias a su forma redonda.

Gonfrena.-