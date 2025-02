José Bianco, el reconocido meteorólogo de El Trece y TN – Todo Noticias, tuvo un insólito cruce al aire con su colega Matías Bertolotti, su compañero en «Fenómenos«, mientras ambos hablaban de los incendios en la Patagonia y los festivales solidarios que se realizan para ayudar a los damnificados por las llamas que afectaron a Neuquén y Río Negro. ¿Qué pasó?

José Bianco protagonizó un inesperado cruce con Matías Bertolotti, por los incendios en la Patagonia

La conversación entre José Bianco y Matías Bertolotti, ambos reconocidos meteorólogos, sobre los incendios en la Patagonia se desvirtuó un poco, en «Fenómenos» por la pantalla de TN – Todo Noticias, y ambos fueron protagonistas de un inesperado cruce televisivo.

«Fue una semana movida, que tuvo de fondo el triste telón de los incendios en la Patagonia. No paran. Por más que los políticos estén en otra, los únicos que piensan en esto son los artistas, que van a hacer el Festival Lago en el Cielo para ayudar a la gente«, manifestó al respecto José Bianco.

Al respecto, lo cruzó Matías Bertolotti: «Igual hay un mensaje doble ahí también. Porque hace décadas que se prende fuego la Argentina, y no veía a los artistas en otras épocas haciendo esto«, indicó el profesional respecto de los cantantes que se pronunciaron en contra del gobierno de Javier Milei en las últimas semanas.

«Igual, bienvenida la solidaridad, me encanta que sirva esto, pero… hay que aclararlo. Los incendios que hay no son únicos, no es la primera vez ni son los más grandes de la historia, se repiten una y otra vez hace años. La política siempre les da la espalda, pero toda la política; la de hoy, la de ayer y la de hace 15 años atrás», concluyó Bertolotti.

De qué se trata el festival «Lago en el Cielo» y cuándo se realiza

«Lago en el Cielo» es un festival que se realiza en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en dos fechas: una el último fin de semana y la segunda edición será el 28 de febrero próximo, en el espacio Groove. Se trata de un evento solidario que reúne a reconocidos artistas, con el propósito de acompañar a las personas y comunidades que sufren el impacto de los incendios en la Patagonia.

El festival cuenta con la participación de Coti, Las Ligas Menores, Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Juan Carlos Baglietto, La Bomba de Tiempo, Hipnótica, Potra, Mery Granados, A.I.N.D.A, Franco Rizzaro, Joaquín Vitola y más artistas de renombre nacional.