Imagen ilustrativa recreada con IA a partir de una captura de video de Rioja Virtual.

Juan Minujín y Leonardo Sbaraglia protagonizaron una divertida escena en pleno vuelo, lejos de los sets de filmación y de los personajes que interpretan habitualmente en la pantalla.

Un particular saludo de Sbaraglia fue suficiente para que Minujín estallara de risa y se convirtiera en el protagonista de un descontracturado momento.

El divertido momento de Juan Minujín y Leonardo Sbaraglia en el avión

Con la espontaneidad que caracteriza este tipo de situaciones fuera de cámara, Sbaraglia sorprendió a su colega con un saludo que terminó por tentar al actor.

La reacción de Minujín fue la gran protagonista de la escena: no pudo contener las carcajadas ante la ocurrencia de su compañero.

Juan Minujín y Leonardo Sbaraglia, dos referentes del cine argentino

Con extensas trayectorias en el cine, el teatro y la televisión, ambos actores lograron consolidarse como referentes de la industria audiovisual argentina, con reconocimiento internacional.

Esta vez, lejos de sus compromisos profesionales, mostraron su faceta más espontánea y divertida con una escena que reflejó la complicidad entre ambos.