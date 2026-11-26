El Senado de la Nación se prepara para debatir este jueves la iniciativa de Reforma Política impulsada por el Poder Ejecutivo que busca modificar de raíz las reglas de juego del sistema democrático argentino. El punto central del texto es la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el calendario electoral de 2027, aunque el articulado también introduce transformaciones permanentes en materia de campañas, financiamiento y candidaturas.

El dictamen, que tuvo origen en un proyecto enviado por el presidente Javier Milei en abril de este año, sufrió una importante depuración durante su paso por el Congreso y quedó reducido de los 79 artículos originales a un texto final de 25. A lo largo de sus disposiciones, la propuesta reconfigura el funcionamiento interno de los partidos políticos, el diseño de las boletas y la dinámica de los debates presidenciales.

Tras obtener despacho favorable en la comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialismo se enfrenta ahora a la instancia decisiva en el recinto de la Cámara alta. Por tratarse de una modificación al régimen electoral, la Constitución exige una mayoría absoluta de 37 votos afirmativos para lograr la media sanción.

En caso de superar ese filtro en el Senado, el expediente será enviado a la Cámara de Diputados, donde requerirá el respaldo de al menos 129 legisladores para convertirse definitivamente en ley antes del inicio del próximo año electoral.

Además de la suspensión de las primarias, el texto parlamentario incorpora el régimen de Ficha Limpia, flexibiliza los tiempos y topes de financiamiento de las campañas y elimina algunas restricciones históricas de la jornada de votación. A continuación, el detalle de los puntos que concentran la discusión parlamentaria.

Suspensión de las PASO solo para 2027

La reforma establece la suspensión excepcional de las elecciones primarias únicamente para los comicios de 2027. Al no tratarse de una derogación definitiva, el mecanismo volvería a entrar en vigencia para los turnos electorales posteriores, a menos que el Congreso apruebe una nueva modificación legal en el futuro.

Dado que el proyecto no crea ninguna instancia estatal alternativa de selección, la medida obligará a todas las agrupaciones y frentes políticos a definir sus listas de candidatos mediante mecanismos internos propios durante el próximo ciclo electoral.

“Ficha Limpia” para cargos electivos y ejecutivos

El dictamen incorpora el régimen de Ficha Limpia, un reclamo legislativo que lleva una década sin sanción y que el año pasado cayó en el recinto por apenas un voto. La norma impedirá postularse a cargos electivos a quienes cuenten con una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia o en etapa de revisión antes del 31 de diciembre del año previo a la elección. Si el fallo se confirma a partir del 1 de enero del año electoral, la inhabilitación regirá recién para los comicios siguientes.

El régimen de Ficha Limpia habilitaría a Cristina Fernández de Kirchner por condena judicial confirmada en segunda instancia.

La prohibición también se extiende a los cargos jerárquicos de la función pública. Quienes estén alcanzados por estas condenas no podrán ser designados como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, diplomáticos, ni como autoridades de organismos descentralizados o directores de empresas estatales.

Campaña electoral sin plazos formales

El articulado elimina la sujeción de la publicidad política, tanto paga como gratuita, en medios tradicionales e internet para los cronogramas oficiales establecidos por el Código Electoral Nacional.

Con este cambio, los partidos y alianzas quedarán habilitados para contratar y difundir propaganda proselitista por fuera de los períodos formales de campaña, lo que en la práctica permite hacer campaña durante todo el año sin restricciones temporales.

Recorte de fondos públicos, fin del tope de gastos y más aportes privados

Si bien el proyecto original suprimía por completo los aportes estatales, el dictamen negociado por La Libertad Avanza mantiene los espacios de publicidad gratuita en radio y televisión, aunque reducidos a la mitad: la cesión obligatoria de tiempo de programación de los servicios audiovisuales pasará del 5% actual al 2,5%. En contrapartida, se elimina el tope máximo de gastos de campaña para las fuerzas políticas.

Con esto, se amplía el margen para el financiamiento privado: el límite de aportes que puede realizar una persona o empresa sube del 2% al 35% del gasto total de la campaña, y se autorizan las contribuciones en especie sin tope (bienes o servicios) siempre que no exista coordinación directa con el partido beneficiado.

Sumandose a estos cambios, se prohíben de forma total los aportes y la contratación de servicios o consultorías de ciudadanos extranjeros, eliminando la excepción actual para quienes tienen residencia en el país.

Flexibilización de la veda electoral

La iniciativa deroga dos de las prohibiciones más tradicionales que rigen durante el día de los comicios. De aprobarse la ley, quedará autorizada la realización de espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, funciones teatrales, eventos deportivos y reuniones públicas durante la jornada electoral, siempre que no estén vinculadas al acto de votación.

Foto: archivo

Asimismo, se levanta la restricción comercial vigente y quedará permitida la apertura de locales y la venta de bebidas alcohólicas durante todo el domingo electoral.

Un único debate presidencial obligatorio

El texto modifica la ley de debates presidenciales y elimina la obligatoriedad de los dos encuentros previos a la elección general de primera vuelta. El fundamento oficial es que, sin el filtro de las PASO, podría multiplicarse la cantidad de candidatos y dificultar la organización.

De este modo, la Cámara Nacional Electoral solo estará obligada a organizar un único debate presidencial previo a una eventual segunda vuelta (balotaje), en caso de que ninguna fórmula alcance los votos necesarios para imponerse en la instancia general.

Inclusión de cargos locales en la Boleta Única Papel y “lista completa”

La reforma habilita a las provincias que decidan unificar sus fechas electorales con los comicios nacionales a incorporar sus categorías locales dentro de la misma Boleta Única Papel (BUP). Así, en una sola papeleta podrán convivir candidatos a presidente, legisladores nacionales, gobernador, intendente y legisladores provinciales, bajo la organización de la Justicia Federal o la Junta Electoral Nacional.

Además, el diseño de la boleta sumará un casillero de “lista completa” junto al nombre y símbolo de cada alianza, permitiendo que el elector marque con una sola cruz a todos los postulantes de un mismo espacio político.

Afiliación partidaria digital y fin del voto directo para el Parlasur

En el plano de la vida interna de los partidos, el proyecto habilita la afiliación por medios digitales, permitiendo que los ciudadanos se sumen al padrón de una agrupación de manera remota sin necesidad de realizar trámites presenciales o en papel, bajo los mecanismos de validación que fije la autoridad electoral.

El proyecto elimina la elección por voto popular directo de los parlamentarios del Mercosur, quienes dejarán de figurar en las boletas electorales. A partir de esta reforma, los representantes argentinos ante el organismo regional volverán a ser designados de manera indirecta por el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales.