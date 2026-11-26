La espera por la segunda temporada de El Eternauta sumó una importante novedad. La exitosa producción argentina de Netflix, protagonizada por Ricardo Darín, avanzó en su desarrollo y se prepara para completar la historia que cautivó a espectadores de todo el mundo.

Según informó Diario Mendoza el pasado 10 de noviembre, la escritura de los guiones de los nuevos episodios ya habría finalizado, un paso fundamental para avanzar hacia los preparativos del rodaje.

La continuación de la adaptación de la emblemática historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López promete ampliar el universo de ciencia ficción presentado en la primera entrega.

El Eternauta 2: qué pasará en la segunda temporada

Con Ricardo Darín nuevamente en la piel de Juan Salvo y Bruno Stagnaro al frente del proyecto, los próximos episodios buscarán resolver varios de los interrogantes que quedaron abiertos tras el final de la primera temporada.

Entre los aspectos que podrían cobrar mayor protagonismo se encuentran:

El origen y las dimensiones de la invasión extraterrestre.

La identidad detrás de la misteriosa mano que apareció en el último episodio.

El destino de los sobrevivientes.

La evolución de Juan Salvo frente a la amenaza.

Además, la segunda temporada tendría ocho capítulos, dos más que la primera entrega, y estaría destinada a cerrar la historia.

Cuándo se estrena la segunda temporada de El Eternauta en Netflix

Aunque los avances en la escritura representan una buena noticia para los seguidores de la ficción, todavía deberán esperar para reencontrarse con los personajes.

Según publicó A24, Ariel Staltari, actor y coguionista de la producción, señaló a 2027 como el año previsto para el comienzo del rodaje.

Por su parte, Ricardo Darín había explicado en una entrevista difundida por La Nación que la complejidad de los efectos especiales será determinante para establecer los plazos de estreno.

La primera temporada requirió cerca de un año de trabajo en efectos visuales después de finalizar las grabaciones.

Por este motivo, un estreno durante 2027 todavía es incierto y no se descarta que la espera se prolongue hasta 2028.

Qué actores regresarían a El Eternauta 2

Además de Ricardo Darín, se espera el regreso de buena parte del elenco original, integrado por Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra y Ariel Staltari, entre otros.

Sin embargo, Netflix todavía no anunció oficialmente la conformación completa del reparto ni las posibles incorporaciones.

La segunda temporada representa uno de los proyectos más ambiciosos de la ficción argentina en streaming y el desafío de mantener el nivel de una producción que consiguió trascender las fronteras nacionales.