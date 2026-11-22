Juana Viale encabezará este domingo, desde las 14 por El Trece, una nueva emisión de Almorzando con Juana con una mesa variada que mezcla música, televisión y espectáculos. Según confirmó el portal especializado Television.com.ar, el ciclo contará con figuras que atraviesan momentos destacados en lo personal y lo profesional.

Entre las presencias confirmadas sobresale Sofía «Jujuy» Jiménez, quien llega a la mesaza tras anunciar recientemente que será mamá por primera vez. La modelo compartirá la charla con Mario Massaccesi, conductor de Cuestión de peso, en una combinación que promete cruces sobre actualidad y experiencias personales.

La música también tendrá su espacio con Marcela Morelo, que celebra casi tres décadas de trayectoria. La cantante se encuentra presentando su disco La Morelo y una nueva versión de su clásico «Corazón Salvaje» junto a Natalia Oreiro.

La convocatoria suma además una cuota de entretenimiento y asombro con la participación del ilusionista y mago Adrián Lacroix, habitual generador de trucos y momentos inesperados en televisión.

A la mesa se sumará una dupla poco convencional: Pache y Plumis, los perros que ya llamaron la atención tras su paso por Otro día perdido y que vuelven a escena para aportar un condimento distinto a la emisión dominical.

Escándalo en El Trece: el ultimátum a Juana Viale que desató una fuerte interna con Nacho Viale

En las últimas horas trascendieron detalles de una fuerte interna entre las autoridades de El Trece y la producción de los históricos programas de Mirtha Legrand, encabezada por Nacho Viale. El conflicto tendría dos motivos principales: las próximas vacaciones de la conductora y el cambio de horario de uno de los ciclos.

La información fue revelada por el periodista Santiago Riva Roy en El Ejército de la Mañana, el programa de streaming de Bondi Live, donde aseguró que existen diferencias entre el canal y la productora por la organización de las próximas emisiones.

Uno de los principales puntos de conflicto estaría relacionado con la decisión de Juana Viale de tomarse dos semanas de vacaciones. Para garantizar la continuidad de sus programas durante su ausencia, la conductora habría organizado la grabación anticipada de cuatro emisiones.