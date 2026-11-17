Juliana Awada es una de las referentes del estilo elegante y relajado en Argentina, y sus elecciones de moda suelen despertar interés tanto por las prendas que utiliza como por los accesorios que incorpora a sus looks. Esta vez, el foco está puesto en las zapatillas deportivas, un calzado que dejó de estar reservado exclusivamente para el gimnasio y ganó protagonismo en los conjuntos urbanos.

Según destacó la revista Caras, la empresaria volvió a llamar la atención por su elección de zapatillas para entrenar, una tendencia que también se observa entre las figuras internacionales de la moda. Su preferencia por los diseños funcionales y de estética minimalista refleja una de las corrientes más fuertes del vestuario actual: combinar comodidad y estilo sin necesidad de recurrir a prendas demasiado elaboradas.

Cómo son las zapatillas que elige Juliana Awada para entrenar

Entre las marcas deportivas que Juliana Awada incorporó a sus looks se encuentra On, una firma suiza especializada en zapatillas de alto rendimiento, reconocida por su diseño contemporáneo y sus tecnologías de amortiguación.

La empresaria mostró en sus redes sociales diferentes conjuntos deportivos en los que predominan los colores neutros, especialmente el negro, una de sus elecciones habituales.

En una de las imágenes difundidas anteriormente, Awada lució calzas negras, una prenda superior del mismo tono y zapatillas On negras con suela blanca, un conjunto que combina funcionalidad con una estética sobria.

El diseño de estas zapatillas se caracteriza por sus suelas de estructura particular, materiales livianos y una apariencia que permite incorporarlas tanto a conjuntos deportivos como a estilismos urbanos.

On, la marca de zapatillas que también eligen Roger Federer y Zendaya

La firma On nació en Suiza en 2010, impulsada por el exatleta Olivier Bernhard junto con David Allemann y Caspar Coppetti.

Su propuesta se desarrolló alrededor de una tecnología de amortiguación denominada CloudTec, diseñada para ofrecer una sensación de suavidad durante la pisada.

Con el paso de los años, la marca amplió su presencia internacional y comenzó a ganar terreno más allá del universo del running.

Uno de los momentos decisivos de su crecimiento fue la incorporación de Roger Federer, quien se convirtió en inversor y colaboró en el desarrollo de diferentes modelos de calzado.

La actriz Zendaya también se vinculó con la firma como embajadora, contribuyendo a posicionar sus diseños dentro del universo de la moda y el estilo de vida.

Por qué las zapatillas deportivas se convirtieron en una tendencia de moda

La popularidad de este tipo de calzado responde a una transformación en la manera de vestirse. Las zapatillas deportivas dejaron de utilizarse únicamente para hacer ejercicio y comenzaron a formar parte de los looks cotidianos, incluso en combinaciones más elegantes.

La tendencia se relaciona con el crecimiento del estilo athleisure, que incorpora prendas deportivas a conjuntos urbanos.

Actualmente, las zapatillas de diseño técnico pueden combinarse con pantalones de vestir, jeans rectos, conjuntos monocromáticos y prendas de líneas minimalistas.

El resultado es una estética relajada que prioriza la comodidad sin abandonar los detalles de diseño.

Cómo combinar las zapatillas deportivas al estilo de Juliana Awada

Una de las características más reconocibles del estilo de Juliana Awada es su preferencia por las prendas básicas, los tonos neutros y las combinaciones sencillas.

Para incorporar las zapatillas deportivas a un conjunto cotidiano, existen diferentes alternativas:

Con pantalones de sastrería: las zapatillas blancas, negras o grises permiten crear un contraste moderno con prendas más formales.

las zapatillas blancas, negras o grises permiten crear un contraste moderno con prendas más formales. Con jeans rectos: una combinación clásica para lograr un look informal y cómodo.

una combinación clásica para lograr un look informal y cómodo. Con conjuntos monocromáticos: vestir de un mismo color permite conseguir una imagen equilibrada y sofisticada.

vestir de un mismo color permite conseguir una imagen equilibrada y sofisticada. Con calzas y prendas amplias: una opción práctica para actividades deportivas o salidas informales.

una opción práctica para actividades deportivas o salidas informales. Con camisas de lino y pantalones livianos: una alternativa para los días cálidos de primavera y verano.

La clave está en elegir diseños que se adapten al uso previsto. Para entrenamientos específicos, es importante considerar las características técnicas y la estabilidad del calzado, más allá de su apariencia.

Juliana Awada y el estilo deportivo que combina moda y bienestar

A través de sus redes sociales, Juliana Awada suele compartir momentos de sus rutinas de entrenamiento, que incluyen actividades como yoga, tenis y ejercicios de fuerza.

Su vestuario deportivo mantiene una línea estética similar a la de sus conjuntos cotidianos: prendas cómodas, colores sobrios y accesorios seleccionados para cada actividad.

Esta combinación refleja una tendencia que continúa ganando espacio en la moda: elegir prendas versátiles, capaces de acompañar diferentes momentos del día sin resignar estilo.

Las zapatillas deportivas se convirtieron así en uno de los accesorios más representativos de esta transformación, y las elecciones de figuras como Juliana Awada contribuyen a mantenerlas entre las opciones de moda más buscadas.