Julieta Poggio, indignada con su peluquero: «No sé para qué le doy de comer a estos fantasmas»

Julieta Poggio quedó envuelta en un escándalo con un peluquero tucumano que la acusó de querer dejar afuera a otras chicas, como Coti Romero, su ex compañera de Gran Hermano, y que aseguró tener pruebas de todo lo que dice ya que la habría grabado en varios videos.

La palabra de Juli Poggio

«Había hecho una colaboración con ella en Tucumán, la peiné y me sorprendió lo que hizo por completo«, dijo el estilista Pablo Verxelitaki en Puro Show, tras ver que la ex participante de Gran Hermano lo había escrachado en sus redes sociales.

En diálogo con el ciclo de El Trece, la actriz y cantante subió la apuesta: «No sé para qué le doy de comer a estos fantasmas, me parece que no está bueno que se cargue el trabajo que hacen otros estilistas con mi pelo, lo escraché porque es muy mala persona».

«En Tucumán está super escrachado por garca, si tiene una prueba, que la muestre», pidió Juli Poggio, que no se sorprende que involucre a Coti Romero para acusarla una vez más de pedir que bajaran de algún trabajo a su ex compañera de Gran Hermano: «Me cancelaron con eso, hay chats truchos».

De todas formas, ella no iniciará acciones legales contra el peluquero: «La verdad, no tengo energía ni ganas, el karma se ocupa. De esto aprendo a no darle de comer a los muertos».