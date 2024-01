Así le fue a Martín Ku, el participante de Viedma en Gran Hermano, en la Gala de Nominación

Martín Ku, el participante de Gran Hermano oriundo de Viedma, es considerado uno de los líderes dentro de la Casa por parte de los «hermanitos». Después de haberse frustrado como ganador de las pruebas semanales, el jugador hizo su apuesta china ayer y votó en la Gala de Nominación.

Así, Martín Ku pasó por el Confesionario y decidió dar sus dos votos a Carla, en primera instancia, y uno a Florencia. La primera fue porque no la está pasando bien dentro de la Casa, quien aseguró estar extrañanado a sus hijos, mientras que con la modelo curvy el problema era la afinidad entre ambos.

Más allá de sus votos, Martín Ku fue bastante criticado por su juego dentro de la Casa de Gran Hermano, lo que le valió recibir un buen caudal de votos aunque no quedó en placa luego de mantenerse a salvo dos semanas por ganar la prueba del líder, que no salió como él esperaba.

Cabe recordar que Martín Ku no pudo disputar la última prueba del líder en la Casa de Gran Hermano, ya que realizó jugadas ilegales en plena convivencia, como conversar sobre sus votos con otros «hermanitos». Por eso, esta semana no tuvo blindaje y sus compañeros no lo perdonaron.

Quiénes son los nominados esta semana en Gran Hermano

Gran Hermano tuvo una nueva gala de nominación este miércoles, la primera en 2024, y se conoció la composición de la placa que tendrá a cinco participantes en esta ocasión. Antes, se comunicó una inesperada sanción a uno de los hermanitos.

Por el voto de sus compañeros, quedaron nominados y deberán enfrentarse a la elección del público el próximo domingo Carla, Lisandro, Isabel, Florencia y Nicolás.

Precisamente, este último competidor fue sancionado por Gran Hermano luego de quitarse el micrófono y hacerle dos comentarios a un compañero, lo que se encuentra expresamente prohibido en el certamen y derivó en su inmediata nominación.

Ahora, habrá que ver qué decide el público de Gran Hermano durante el transcurso de la Gala de Eliminación del próximo domingo, que se verá por la pantalla de Telefe con la conducción de Santiago del Moro.