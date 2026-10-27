India Ortega defendió a Ana Paula Dutil tras la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: qué dijo sobre su madre

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo y esta vez fue India Ortega, hija del músico y Ana Paula Dutil, quien decidió romper el silencio. La joven modelo defendió públicamente a su madre después de que su nombre quedara involucrado en las versiones sobre los motivos de la ruptura, ocurrida apenas 27 días después del casamiento.

Según informó Ciudad Magazine, India habló este martes 27 de octubre en Desayuno Americano, el programa de América TV, donde rechazó las acusaciones que circularon contra Ana Paula Dutil. La exmodelo había sido señalada en distintas versiones mediáticas como una supuesta intermediaria entre su expareja y otras mujeres, algo que tanto ella como su hija desmintieron.

La repercusión fue tal que Dutil decidió restringir el acceso a sus perfiles en las redes sociales, después de recibir comentarios agresivos vinculados con el escándalo.

India Ortega defendió a Ana Paula Dutil y lanzó una contundente frase

Durante la entrevista televisiva, India Ortega se mostró firme al hablar de su madre y aseguró que no tuvo ninguna participación en la crisis matrimonial de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

«Voy a defender a mi mamá. No tiene nada que ver con lo que se está hablando», expresó la joven, visiblemente molesta por las versiones que comenzaron a circular.

India explicó que sus padres terminaron su relación hace varios años y que ninguno tiene intenciones de retomar aquella historia sentimental.

También cuestionó que su madre vuelva a quedar involucrada cada vez que se habla de la vida amorosa del cantante.

Según contó, Ana Paula atravesó situaciones incómodas por los comentarios que recibió, incluso en la vía pública, a raíz de las especulaciones sobre la separación.

La fuerte confesión de India Ortega sobre la relación de sus padres

En medio de sus declaraciones, la hija del cantante sorprendió al recordar cómo fueron los últimos tiempos de la relación entre Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil.

India reveló que ella misma les había pedido a sus padres que se separaran, porque consideraba que el vínculo ya no funcionaba como pareja.

La joven explicó que, desde su perspectiva, ambos continuaban juntos principalmente por sus hijos y no por el amor que habían compartido durante años.

Con esa revelación, buscó dejar en claro que su madre había cerrado aquella etapa y que no tenía motivos para intervenir en las relaciones posteriores de Emanuel.

También sostuvo que Ana Paula no desea volver con el músico y que las versiones que la presentan como responsable de la ruptura con Prandi no se corresponden con la realidad que conoce su familia.

Qué dijo Ana Paula Dutil sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Antes de las declaraciones de su hija, Ana Paula Dutil ya había hablado públicamente sobre las especulaciones que la relacionaban con el final del matrimonio.

La exmodelo explicó que su separación de Emanuel Ortega había sido de común acuerdo y que le resultaba doloroso quedar involucrada en un conflicto sentimental ajeno.

Dutil también negó haber tenido participación en los problemas de pareja del cantante y remarcó que ambos mantienen un vínculo familiar por los hijos que tienen en común.

Sin embargo, su nombre volvió a aparecer en distintas versiones televisivas sobre una presunta discusión entre Prandi y Ortega, relacionada con una mujer que habría utilizado el estudio de grabación del músico.

Esas versiones no fueron confirmadas por los protagonistas y no existen elementos públicos que permitan atribuirle a Dutil responsabilidad en la separación.

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega que sacudió al espectáculo

Julieta Prandi y Emanuel Ortega anunciaron su separación el 12 de octubre de 2026, menos de un mes después de haberse casado por civil en San Isidro.

La pareja llevaba seis años de relación y había decidido formalizar su historia el 15 de septiembre, en una ceremonia íntima acompañada por familiares y amigos.

La noticia sorprendió al mundo del espectáculo, especialmente porque ambos se habían mostrado felices durante el casamiento.

En el comunicado con el que anunció la ruptura, Prandi hizo referencia a diferencias dentro de la pareja y a la existencia de acuerdos que consideraba fundamentales para continuar con la relación.

A partir de entonces surgieron especulaciones sobre presuntas infidelidades, discusiones y conflictos familiares, aunque los motivos concretos de la separación no fueron detallados públicamente por ambos protagonistas.

En ese contexto, India Ortega decidió intervenir para defender a su madre y pedir que dejaran de vincularla con una historia sentimental que, según aseguró, no le corresponde.

La joven buscó poner un límite a las acusaciones y proteger a Ana Paula Dutil, quien volvió a quedar en el centro de la exposición mediática por la vida privada de su expareja.