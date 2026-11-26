Cuando todo parecía indicar que Facundo Arana y María Susini podrían estar encaminados hacia una reconciliación, nuevas revelaciones dieron un giro inesperado a la historia de amor que durante 19 años protagonizaron el actor y la modelo.

Tal como informó Diario RÍO NEGRO este miércoles, la periodista Alejandra Canosa había dado a conocer detalles de una salida nocturna que compartieron ambos y que reavivó las versiones de un acercamiento sentimental.

Sin embargo, horas después, Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) que el actor estaría atravesando un fuerte distanciamiento con su expareja y que habría iniciado una relación con otra mujer.

Facundo Arana y María Susini: de los rumores de reconciliación a un nuevo escándalo

Según informó La Nación, el panelista aseguró que el protagonista de Padre Coraje habría manifestado sus intenciones de recomponer el vínculo con Susini mientras, al mismo tiempo, estaba conociendo a otra persona.

Esta situación habría generado malestar en la modelo, especialmente después de que comenzaran a circular imágenes en las redes sociales que vincularían sentimentalmente al actor con una diseñadora.

Ochoa también sostuvo que, en medio de las diferencias familiares, Arana habría perdido la autorización para ingresar al barrio privado de Pilar donde reside su expareja.

El supuesto distanciamiento de Facundo Arana con su hija

En medio de las versiones sobre su presente sentimental, también trascendió que la situación habría repercutido en el entorno familiar del actor.

Según las versiones difundidas en televisión, Facundo Arana estaría atravesando un distanciamiento con su hija mayor, una situación que se sumaría a las diferencias con María Susini.

Por el momento, el actor no se pronunció públicamente sobre estas versiones.

Quién es Marian Saud, la mujer que vinculan sentimentalmente con Facundo Arana

La mujer mencionada por el periodista es Marian Saud, una empresaria y diseñadora argentina especializada en alta costura, con una trayectoria vinculada a la confección de vestidos de novia y prendas para eventos especiales.

Según trascendió, algunas publicaciones de la diseñadora en sus redes sociales habrían despertado sospechas sobre su cercanía con el actor.

La aparición de su nombre abrió un nuevo interrogante sobre el presente sentimental del galán, cuya separación de la modelo se conoció a finales de enero de 2026.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó el supuesto romance ni se pronunció sobre las nuevas versiones de distanciamiento.