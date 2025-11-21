Julieta Rossi: su nueva vida tras el caso Fernando Báez Sosa y los rumores con Agustín, el nieto de Monzón

La imagen de Julieta Rossi junto a Fernando Báez Sosa volvió a instalarse en la conversación pública tras el estreno del documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa” en Netflix, que reabrió el debate social sobre el crimen de 2020 en Villa Gesell. Aunque su historia estuvo profundamente ligada a la de Fernando, su figura no aparece en la miniserie, algo que generó nuevas preguntas entre quienes siguieron el caso.

Julieta tenía 18 años cuando aquella noche se encontraba dentro del boliche Le Brique, mientras Fernando la esperaba afuera. Tras el asesinato, acompañó a los padres del joven, Graciela Sosa y Silvino Báez, en marchas y homenajes, pero eligió alejarse de la exposición mediática. Su padre, Oscar Rossi, contó que pasó casi un año recluida por el impacto emocional. Su último mensaje público para Fernando —hoy oculto— lo publicó ocho días después del crimen.

Tampoco asistió al juicio en Dolores, donde cinco rugbiers fueron condenados a perpetua y otros tres a 15 años. Su padre declaró en su nombre porque Julieta “no estaba emocionalmente preparada” para revivir lo ocurrido.

Con el tiempo, decidió tomar distancia total del caso. Ella y Fernando planeaban estudiar Derecho, un proyecto que quedó truncado.

De la tragedia a la danza

La danza se convirtió en su refugio y motor profesional. Hoy supera los 380 mil seguidores en redes, donde publica coreografías con millones de reproducciones. Da clases, participa en videoclips y shows, y trabajó con artistas como Ecko, Connie Isla, Aitana y Flor Vigna. En 2023 viajó a Los Ángeles para entrenarse en el prestigioso Millennium Dance Complex, experiencia que definió como un sueño cumplido. Volvió en 2024 para seguir perfeccionándose.

Rumores de romance con Agustín Monzón

En los últimos días surgió un rumor en redes: Julieta estaría iniciando una relación con Agustín Monzón, actor y nieto de Carlos Monzón. La versión se encendió cuando ambos compartieron videos y fotos juntos, incluida una aparición en la alfombra roja de los Premios Ídolo, donde se los vio cercanos y distendidos.

Los seguidores detectaron más publicaciones compartidas: salidas, videos cotidianos y momentos en los que la química entre ambos parece evidente. Aunque ninguno confirmó el vínculo, el intercambio en redes alimenta la sospecha.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno del rumor, pero las señales multiplican la expectativa entre sus seguidores.

Con información de Contexto Tucumán y revista ParaTi