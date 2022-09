L-Gante habló sobre los rumores que lo vinculan con Wanda Nara: qué dijo el cantante

L-Gante habló sobre su vínculo con Wanda Nara, tras las versiones que afirmaban que ambos estaban teniendo un romance. El referente de la cumbia 420 también contó que está distanciado de Tamara Baéz.

«Es una mujer famosa y, si nos ven juntos, se arma alboroto«, expresó al ser consultado por LAM sobre su supuesta relación con la empresaria.

Y agregó: «Cualquiera puede tener pareja. Cualquier que esté en estado en soltería. Lo de Wanda son especulaciones del mundo digital«.

El cantante reveló cómo se conoció con Wanda Nara. «La crucé en un evento de boxeo del Chino Maidana. Estábamos ubicados en un lugar uno al lado del otro», detalló.

Durante la nota también manifestó que no quiere involucrarse en ninguna polémica con Tamara Báez. «Es que yo solo digo que me separé. No tengo nada más para decir, por respecto. Yo no quiero retrucarle nada a mi ex porque es la mamá de mi hija. No quiero que cuando crezca me vea hablando de la mamá», marcó.

Los rumores de romance entre Wanda Nara cobraron fuerza cuando se los vio a ambos juntos en un restaurante en Costanera Norte.