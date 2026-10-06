La bandera de Malvinas volvió a escena durante la despedida de Messi

La bandera con el reclamo por las Islas Malvinas volvió a aparecer en un partido de la Selección argentina. Al igual que ocurrió tras el triunfo 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, la insignia fue exhibida este martes en el Monumental, durante la despedida de Lionel Messi, mientras el excombatiente Fabio Santana entonaba el himno nacional.

El reclamo por las Malvinas se hizo presente en el último partido de Messi con la Selección

La imagen recordó uno de los momentos más emblemáticos de la victoria ante el seleccionado inglés. En aquella oportunidad, un grupo de hinchas ingresó al estadio con una sábana blanca de hotel en la que había escrito con aerosol negro “Las Malvinas son argentinas”.

"Fabio Santana": Porque el excombatiente de Malvinas interpretó el Himno Nacional antes del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina https://t.co/Z9mkkQf2rp October 6, 2026

Los aficionados habían logrado entrar y, sobre el final del encuentro, arrojaron la bandera al campo dentro de una botella de plástico para evitar ser retirados. Giovani Lo Celso fue quien la encontró y la desplegó. Luego se sumaron Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez para exhibirla durante los festejos.

La escena generó repercusión internacional y derivó en una multa económica contra la AFA por parte de la FIFA, debido a la violación de su Código Disciplinario.

Ahora, el histórico reclamo volvió a ocupar un lugar en el campo de juego, esta vez durante la despedida del capitán argentino.