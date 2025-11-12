Nico Occhiato habló del escándalo con la China Suárez: «Ella necesitaba que yo esté en la nota»

Eugenia «la China» Suárez iba a acudir este miércoles a Luzu para ser entrevistada en el programa de Diego Leuco. Sin embargo, exigieron desde el equipo de la actriz que estuviera presente Nico Occhiato. En la señal de streaming cayó muy mal el pedido y decidieron dar de baja a la entrevista.

Nico Occhiato explicó por qué se cayó la entrevista de la China Suárez en Luzu

«¿Qué opinas de todo lo que pasó alrededor de la China Suárez y esta entrevista?», le preguntaron a Occhiato y él respondió: «No, no, no opino. Cuento lo que sucedió y no tengo mucho más para decir. La verdad que es lo que se viene diciendo, lo que dijo Diego hoy».

«Se ofrecen a hacer la nota como le llega a todos los canales cuando hay que hacer prensa de una serie, una película y nos ofrecen a hacer la nota para Nadie dice nada. Desde el lunes para hoy. Nosotros ya tenemos la semana armada, el programa está yendo para otro lado y como programador creía que o tanto Diego en Antes que Nadie o Fede Popgold le podían hacer una mejor nota periodística a la China. Entonces digo, no, que la hagan uno de los chicos si quieren», explicó Nico.

Nico Occhiato: «Yo no tengo por qué meterme en una nota de ellos«

«¿Cómo te cayó que haya pedido que estés exclusivamente en la nota?», le consultaron y él respondió: “Yo estoy contando todo lo que sucedió, porque no tengo una opinión. Solo cuento lo que sucedió. Parece que por tema de horarios no podía hacerlo en Patria y Familia, entonces accede que lo haga Antes que Nadie. La iba a hacer Diego la nota. Y ahí es cuando ayer nos empezamos a enterar de esto, de que al parecer querían que aparezca yo en algún momento de la nota. Y ahí es cuando decimos, pará, el programa, Antes que Nadie, son los chicos, son los cuatro, el Diego, el Trinche, Yoyi y Mica”.

Nico siguió explicando cómo fue la propuesta y en qué momento decidieron no hacerla: «Nunca me metí en una nota, ¿por qué lo haría? Y además, Antes que Nadie es el segundo programa más visto del streaming. Es uno de los programas más importantes. Yo no tengo por qué meterme en una nota de ellos. Pero no pasó más nada. Ahí dijimos, che, no, nunca me metí en una nota. No tiene sentido que me metan en una nota. Y ahí ellos prefirieron que no y listo».