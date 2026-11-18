Nacha Guevara volvió a generar repercusión con sus declaraciones sobre la televisión argentina. La reconocida actriz y cantante cuestionó duramente el nuevo programa de baile que prepara Santiago del Moro para Telefe y expresó su descontento con la repetición de formatos que, según su mirada, domina actualmente la pantalla chica.

En declaraciones al programa Puro Show, de El Trece, y según informó la Agencia Noticias Argentinas, la artista se mostró especialmente crítica con Bailando con las estrellas, el ciclo que Telefe prepara para 2027. Guevara consideró que la televisión necesita recuperar la creatividad y apostar por propuestas originales, en lugar de recurrir constantemente a fórmulas que ya fueron exitosas.

Nacha Guevara apuntó contra Santiago del Moro y su nuevo Bailando en Telefe

La artista fue consultada sobre el proyecto que tendrá a Santiago del Moro como conductor y no ocultó su descontento.

Guevara cuestionó la decisión de apostar nuevamente por una competencia de baile con famosos, un género que tuvo gran popularidad en la Argentina gracias al histórico programa de Marcelo Tinelli.

Para la actriz, el problema no está necesariamente en los protagonistas de los ciclos, sino en la falta de innovación de quienes toman las decisiones dentro de la industria televisiva.

Su principal reclamo fue que los canales dejen de repetir propuestas y se animen a desarrollar contenidos diferentes, capaces de sorprender nuevamente al público.

La crítica también alcanzó a la lógica comercial que, según su opinión, condiciona buena parte de la programación actual.

Qué dijo Nacha Guevara sobre Marcelo Tinelli y el regreso del Bailando

Aunque sus declaraciones estuvieron dirigidas especialmente al nuevo proyecto de Telefe, Nacha Guevara también se refirió a Marcelo Tinelli, con quien compartió distintas temporadas del Bailando como integrante del jurado.

La artista reconoció que Tinelli fue quien popularizó este tipo de competencias en la televisión argentina y consideró que tiene derecho a recuperar el formato si así lo desea.

Sin embargo, también expresó que le gustaría verlo desarrollar nuevas propuestas y aprovechar su experiencia para impulsar contenidos diferentes.

Sus palabras llegan en un momento en el que el conductor evalúa regresar con su histórico certamen, mientras Telefe avanza con una versión argentina de Dancing with the Stars.

De esta manera, la posibilidad de que ambos programas lleguen a la pantalla volvió a instalar el debate sobre la originalidad y la competencia entre los canales.

Nacha Guevara explicó por qué no extraña trabajar en televisión

Durante la entrevista, la actriz también habló sobre su presente profesional y explicó por qué no siente nostalgia por su participación en programas televisivos.

Guevara reconoció que en algunas ocasiones extraña los escenarios, pero no la televisión, principalmente porque considera que las propuestas actuales ofrecen pocas novedades.

La artista, que desarrolló una extensa trayectoria en teatro, música y televisión, dejó en claro que continúa interesada en proyectos creativos y producciones de calidad.

En ese sentido, sostuvo que le gustaría encontrar una pantalla que se anime a explorar nuevas historias, formatos y maneras de entretener.

El inesperado pedido de Nacha Guevara a Adrián Suar

Uno de los momentos más llamativos de sus declaraciones llegó cuando Nacha Guevara mencionó a Adrián Suar y recordó su participación en las ficciones de Polka.

La actriz destacó el trabajo del productor y valoró las historias que durante años formaron parte de la programación de El Trece.

También recordó su participación en Las Estrellas y otras producciones televisivas, y manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de que la ficción nacional vuelva a ocupar un lugar importante en la televisión abierta.

Para Guevara, las producciones de Suar representan una etapa en la que la pantalla argentina apostaba por historias propias, elencos destacados y contenidos que lograban conectar con distintas generaciones.

Por eso, celebró las noticias sobre el regreso de la ficción a El Trece y alentó al productor a continuar desarrollando proyectos.

Cómo será Bailando con las estrellas, el nuevo programa de Santiago del Moro

Mientras continúan las repercusiones por las declaraciones de Nacha Guevara, Telefe trabaja en el desarrollo de Bailando con las estrellas, la adaptación local del reconocido formato internacional Dancing with the Stars.

El programa tendrá a Santiago del Moro como conductor y está previsto para 2027, aunque todavía no se anunciaron oficialmente todos los detalles de su realización.

La propuesta consiste en una competencia de baile en la que distintas personalidades famosas forman parejas con bailarines profesionales y son evaluadas por un jurado.

Del Moro explicó recientemente que el proyecto se encuentra en una etapa inicial y que su intención es construir una identidad propia, diferenciada del histórico ciclo de Marcelo Tinelli.

En paralelo, comenzaron a circular nombres de posibles participantes, entre ellos La Joaqui, quien habría sido convocada para formar parte de la competencia.

Por ahora, la conformación del jurado y el elenco definitivo permanecen sin confirmación oficial.

Las declaraciones de Nacha Guevara reabrieron así una discusión sobre el futuro de la televisión argentina: apostar por formatos que ya demostraron funcionar o recuperar el riesgo creativo con propuestas nuevas.