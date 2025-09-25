La China Suárez mostró sus días en Argentina y desmintió a Yanina Latorre
La actriz dejó en claro que su amistad con Natalia Antolín sigue intacta.
Recién llegada de Turquía, la China Suárez aprovechó sus días en Argentina para reencontrarse con viejos amigos e iniciar la mudanza a su nueva casa en el exclusivo country San Jorge, previo a volver a Turquía junto a Mauro Icardi.
La China Suárez compartió fotos de su estadía en Argentina antes de volver con Icardi
A través de una publicación en Instagram, la actriz mostró su estadía en el país en varias imágenes, desde su llegada en avión hasta durmiendo junto a sus hijos.
Recién llegada de Turquía, la China Suárez aprovechó sus días en Argentina para reencontrarse con viejos amigos e iniciar la mudanza a su nueva casa en el exclusivo country San Jorge, previo a volver a Turquía junto a Mauro Icardi.
A través de una publicación en Instagram, la actriz mostró su estadía en el país en varias imágenes, desde su llegada en avión hasta durmiendo junto a sus hijos.
Los rumores de una pelea entre ellas tomaron fuerza cuando la China no se presentó al evento donde la Legislatura Porteña le otorgo un reconocimiento a la diseñadora. Sin embargo, otras versiones indican que su ausencia fue arreglado entre ellas.
En las últimas horas, Antolín compartió la publicación de la China y le dedicó un “te amo”.
Comentarios