La China Suárez mostró sus días en Argentina y desmintió a Yanina Latorre

Recién llegada de Turquía, la China Suárez aprovechó sus días en Argentina para reencontrarse con viejos amigos e iniciar la mudanza a su nueva casa en el exclusivo country San Jorge, previo a volver a Turquía junto a Mauro Icardi.

La China Suárez compartió fotos de su estadía en Argentina antes de volver con Icardi

A través de una publicación en Instagram, la actriz mostró su estadía en el país en varias imágenes, desde su llegada en avión hasta durmiendo junto a sus hijos.

Los rumores de una pelea entre ellas tomaron fuerza cuando la China no se presentó al evento donde la Legislatura Porteña le otorgo un reconocimiento a la diseñadora. Sin embargo, otras versiones indican que su ausencia fue arreglado entre ellas.

En las últimas horas, Antolín compartió la publicación de la China y le dedicó un “te amo”.