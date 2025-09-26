La China Suárez volvió a Turquía para reencontrarse con Mauro Icardi

La China Suárez terminó sus compromisos en Buenos Aires y ya emprendió viaje a Turquía para reencontrarse con Mauro Icardi. La actriz logró esquivar nuevamente a la prensa y mantener en reserva los pormenores de su partida.

La China Suárez sorprendió con su partida a Estambul y evitó a los medios

El periodista de espectáculos Fede Flowers compartió el itinerario de la artista en las últimas horas y reveló: “Exclusivo: La China Suárez anoche 23:55 hs partió rumbo a Estambul. En este momento está cruzando el Atlántico”.

Según contó, antes de embarcar se la vio en el free shop del aeropuerto de Ezeiza realizando algunas compras. La ruta incluyó una escala en San Pablo (Brasil) y su arribo estaba previsto para el mediodía en Estambul.

Así fue la estadía de la China Suárez en Argentina

Desde que llegó de Turquía, la China Suárez aprovechó sus días en Argentina para reencontrarse con viejos amigos e iniciar la mudanza a su nueva casa en el exclusivo country San Jorge, previo a volver a Turquía junto a Mauro Icardi.

A través de una publicación en Instagram, la actriz mostró su estadía en el país en varias imágenes, desde su llegada en avión hasta durmiendo junto a sus hijos.