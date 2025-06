La confesión más honesta de Valentina Cervantes tras perdonar a Enzo Fernández: «Fue difícil»

Valentina Cervantes llegó a la Argentina para acompañar a su pareja Enzo Fernández en esta convocatoria con la Selección Argentina y dio notas a los medios contando cómo es su vida en Europa, como también, dando detalles de la relación con el campeón del mundo.

Después de que surgieran rumores de romance entre Pampita y Enzo Fernández, Valentina Cervantes reveló que habló con la modelo y afirmó que la noticia era «un invento».

Qué dijo Valentina Cervantes sobre el supuesto affaire entre Enzo Fernández y Pampita

Ahora, en una reciente entrevista con el programa No lo piensen tanto (Multitalent TV), Cervantes se refirió a la ruptura que tuvo con el futbolista el año pasado y qué le pasó con su vuelta a Buenos Aires.

“La segunda oportunidad siempre se da. Ahora estamos muy bien, hace mucho que nos conocemos también. Enzo ya me mira y sabe lo que me pasa. Fue difícil la decisión del regreso”, aseguró la joven.

«¿Cómo tomaste la decisión del regreso?», le preguntó una de las conductoras. «Fue difícil. Hace un montón que yo no venía acá (Buenos Aires), y cuando vine me sentía muy bien», remarcó.

Y agregó: «Entonces era como bueno, ¿qué hago? Si dejo todo de nuevo, como dejé hace cuatro años”.

¿Cómo afrontó Valentina Cervantes su primer embarazo?

«Quedé embarazada a los 19, en ese momento iba a la facultad y trabajaba. Uno de los últimos exámenes que rendí fui de ocho meses», detalló la joven modelo.

«Me cambió la vida, pero jamás me perdí de nada y no me prohíbo algo que no quiero», detalló sincerándose sobre el cambio rotundo en su vida al ser mamá.

Además, comentó lo bien que le hace estar en familia: «Soy super familiera y trato de tomarme tiempo para ver a todos mis familiares».