La contundente crítica de Florencia Peña a Carlos Tévez: «Se olvidó de dónde vino»

La reconocida actriz Florencia Peña visitó el programa de streaming de Flavio Azarro y dejó una contundente opinión sobre el rol de los futbolistas en la política. Además, la conductora del Cantando habló sobre Carlos Tevez y desató la polémica con su opinión del exjugador.

Florencia Peña sobre Carlos Tévez: «No me gusta en quién se convirtió»

Florencia Peña visitó «Azarro Al Horno», el programa de streaming del periodista deportivo Flavio Azarro. Allí, como era de esperarse, la actriz fue consultada por sus opiniones sobre diversos futbolistas. Al dar su opinión sobre Carlos Tévez, la actriz no se guardó nada.

“A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino, pero bueno, eso son cuestiones personales. Yo pienso eso», comenzó diciendo Peña, contundente.

«Siempre me pareció una persona con talento para jugar, un distinto”, continuó. «A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que tienen un micrófono y que hay mucha gente, muchos chicos y muchas personas que los escuchan», explicó.

«Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero es una cuestión personal. Ya no me gusta en quién se convirtió«, agregó. La artista destacó su admiración por la gran carrera profesional que supo construir el oriundo de Fuerte Apache aunque aseguró que notó un cambio rotundo en sus creencias.

“Para mí, el Tévez de antes era otro”, dijo sin tapujos. Parea concluir, la interprete de «Casados con Hijos», reflexionó: “Los futbolistas tienen una responsabilidad con los más chicos, una gran influencia sobre las nuevas generaciones”.

Por su parte, el jugador no le contestó a Peña y se mostró en las redes completamente despreocupado mientras esquiaba con su familia en Colorado, Estados Unidos.