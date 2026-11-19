Florencia Peña quedó en el centro de una fuerte polémica después de que una noticia falsa sobre su muerte comenzara a circular en las redes sociales. La información se viralizó rápidamente, generó preocupación entre sus seguidores y provocó una ola de comentarios. En medio del revuelo, apareció una captura de una supuesta conversación privada en la que la actriz exigía que eliminaran las publicaciones.

Según informó PrimiciasYA (A24), todo comenzó durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre, cuando el hashtag #murioflorpeña se convirtió en tendencia en X. La situación tomó mayor dimensión después de que un usuario difundiera una imagen de Wikipedia con información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la artista.

Qué pasó con Florencia Peña y la falsa noticia de su muerte

La polémica comenzó cuando diferentes publicaciones en X aseguraron que Florencia Peña había muerto.

La versión no tenía ningún fundamento, pero se propagó rápidamente y despertó preocupación entre quienes seguían la actividad de la actriz.

Uno de los usuarios señalados por impulsar el rumor fue @ibosttero, quien compartió una captura de pantalla de Wikipedia en la que aparecía información alterada sobre la trayectoria de Peña.

En la imagen, la biografía de la artista estaba redactada en tiempo pasado, lo que contribuyó a generar confusión.

La noticia era completamente falsa, pero durante varias horas el nombre de Florencia Peña se mantuvo entre las principales tendencias de la red social.

El fuerte mensaje atribuido a Florencia Peña: “Perjudicás y dañás”

La situación sumó un nuevo capítulo cuando el usuario que había difundido la información publicó capturas de una presunta conversación privada con la actriz.

En esos mensajes, atribuidos a Florencia Peña, aparecía una advertencia para que eliminara inmediatamente el contenido.

“Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta”, decía uno de los textos.

La conversación continuaba con una frase que reflejaba el supuesto enojo de la artista:

“No te das cuenta que perjudicás y dañás el trabajo de otra gente”.

Finalmente, el intercambio incluía una nueva advertencia para que retirara las publicaciones.

Sin embargo, la autenticidad de los mensajes no fue confirmada de manera independiente, ya que las capturas fueron difundidas por el mismo usuario involucrado en la falsa noticia.

Qué hizo el usuario después de la polémica con Florencia Peña

Tras la repercusión que alcanzó la información, el usuario publicó un nuevo mensaje en el que anunció que dejaría de compartir contenido relacionado con el supuesto fallecimiento.

“Me retiro de la difusión, se me pudrió todo con el #murioflorpeña”, escribió en su cuenta de X.

La publicación apareció después de que circularan las capturas del presunto reclamo de la actriz.

El episodio abrió nuevamente el debate sobre la responsabilidad de quienes difunden información falsa en las redes sociales, especialmente cuando involucra situaciones delicadas como la muerte de una persona.

La preocupación que generó la fake news sobre Florencia Peña

La falsa noticia se propagó con rapidez debido a la combinación de publicaciones en X, capturas de pantalla y referencias a Wikipedia.

La utilización de una supuesta fuente de consulta contribuyó a que algunos usuarios interpretaran la información como verdadera.

El caso de Florencia Peña volvió a poner en evidencia cómo una publicación sin sustento puede convertirse en tendencia y generar preocupación en cuestión de minutos.

Aunque el rumor fue desmentido por los hechos, su difusión provocó confusión entre seguidores y usuarios de las redes.

Por ahora, lo que está confirmado es que Florencia Peña fue víctima de una noticia falsa sobre su fallecimiento. En cuanto a la conversación privada que se viralizó, no hay una confirmación pública independiente que permita asegurar que los mensajes fueron enviados por la actriz.