La despedida de Lionel Messi será una fiesta: Damas Gratis, La Sole, Ulises Bueno y todos los shows confirmados
La despedida de Lionel Messi tendrá shows de Damas Gratis, La Sole, Ulises Bueno y otros artistas. Mirá el line-up completo y los horarios de la fiesta en el Monumental.
Lionel Messi jugará este martes su último partido con la Selección Argentina y el Monumental prepara una celebración histórica. Habrá música desde la previa, homenajes, un show de drones y una sorpresa para el cierre: quiénes son todos los artistas confirmados.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina será mucho más que el amistoso frente a Benín. La celebración preparada para este martes 6 de octubre en el estadio Monumental tendrá una extensa grilla de artistas, homenajes y diferentes sorpresas antes y después del encuentro.
La actividad musical comenzará varias horas antes del partido, previsto para las 20, y se extenderá hasta después de las 22.30. Damas Gratis, Soledad Pastorutti, Ulises Bueno, Q’ Lokura y Los Fundamentalistas aparecen entre los nombres más fuertes de la programación.
Según informó Caras y confirmaron distintos medios nacionales, las puertas del Monumental abrirán a las 16 y los espectáculos comenzarán a las 17.30.
Damas Gratis, La Sole y Ulises Bueno: quiénes cantarán en la despedida de Messi
La apertura estará a cargo de Un Poco de Ruido (UPDR), con animación y una banda en vivo. Después comenzará una sucesión de presentaciones que incluirá a Seba Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo y Q’ Lokura.
Uno de los momentos fuertes de la previa llegará a las 19, cuando Damas Gratis, la banda liderada por Pablo Lescano, suba al escenario.
Poco antes del comienzo del partido, Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas, tendrá a su cargo la interpretación del Himno Nacional Argentino.
La música también estará presente durante el encuentro. En el entretiempo será el turno de Los Fundamentalistas, con la participación de Gaspar Benegas, guitarrista de la banda que acompaña al Indio Solari.
El show después del último partido de Lionel Messi
El final del encuentro dará paso a uno de los momentos más emotivos de la noche. La organización prepara un show de drones, luces y pirotecnia, además de distintos homenajes al capitán argentino.
También está prevista una entrega de obsequios a Messi y la posibilidad de que el rosarino tome el micrófono para dirigirse a los más de 85 mil hinchas que estarán en el Monumental.
Después llegará Soledad Pastorutti, mientras que Ulises Bueno tendrá uno de los números principales del cierre.
Pero habrá un último misterio: para las 22.35 está anunciada una «sorpresa musical», cuya identidad todavía no fue revelada.
El line-up completo de la despedida de Lionel Messi
- 17.30: apertura de Un Poco de Ruido, animación y banda en vivo.
- 17.40: Seba Mendoza.
- 17.50: Román El Original.
- 18.00: Amar Azul.
- 18.10: Santi Cairo.
- 18.20: Q’ Lokura.
- 18.40: Un Poco de Ruido + banda.
- 19.00: Damas Gratis.
- 20.00: Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana.
- 21.00: Los Fundamentalistas.
- 22.03: show de drones, luces y pirotecnia.
- 22.10: homenaje y entrega de obsequios.
- 22.15: Soledad Pastorutti.
- 22.20: Ulises Bueno.
- 22.35: sorpresa musical y gran cierre.
La despedida cerrará así más de dos décadas de Messi con la camiseta argentina, en una noche pensada para combinar fútbol, música y emoción en el Monumental.
Comentarios