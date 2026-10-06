El emotivo video de la AFA para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina: «Nos hiciste mejores»

La AFA publicó un video en el que repasa la trayectoria del 10 con la camiseta de la Selección Argentina. (AFA)

Con motivo de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, la AFA publicó un emotivo video en el que repasa la trayectoria del capitán con la camiseta albiceleste y destaca el impacto que tuvo dentro y fuera de la cancha.

La pieza, que simula la reproducción de un videocassette (en referencia al histórico relato sobre el descubrimiento de Messi por parte de Claudio Vivas y Marcelo Bielsa), recorre distintos momentos de su carrera con la Selección.

Sin embargo, el eje del homenaje no está puesto únicamente en los goles y los títulos. La narración destaca el impacto que tuvo Messi en la sociedad argentina y cómo su figura trascendió al fútbol.

“Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más”, señala la voz en off.

El video intercala imágenes de algunos de los momentos más importantes de Messi con la Selección, entre ellos los títulos de la Copa América y el Mundial.

“Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos nos hizo mejores a todos”, concluye el homenaje de la AFA.

Messi se despide de la Selección Argentina

Esta noche, el rosarino disputará su último partido con la Selección Argentina, en un amistoso frente a Benín. Messi estará acompañado por varios de sus compañeros del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022. Además, el encuentro contará con la presencia de otros integrantes de aquel equipo que ya no están en actividad.

La última planilla con Messi de Scaloni

Lionel Scaloni también vivirá un momento especial el martes a la tarde-noche: pegará la última planilla del equipo titular con el nombre de Lionel Messi. El DT no dio a conocer los 11 que saldrán a la cancha, pero pondría un equipo con mayoría de campeones del mundo, con Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul de movida.

El defensor de River ya anunció su retiro de la Selección, mientras que el volante de Inter Miami no estaba en la convocatoria, pero son fijas para esta noche. Además volvería Nico Tagliafico, ausente en los duelos ante Bolivia y Burkina Faso.

Para una noche especial, Scaloni quiere un equipo especial, aunque queda claro que todas las miradas estarán en el capitán. Más que nunca, será Messi más 10.

Las probables formaciones de Argentina y Benín

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr

Estadio: Monumental

Hora: 20:00

TV: TyC Sports y Telefé