La frase de Marta Fort que descolocó a Damián Betular en MasterChef: “Voy a hacer de cuenta que no escuché nada”

Marta Fort sorprendió a Damián Betular con un comentario durante la degustación de su plato en MasterChef Celebrity. La respuesta del chef provocó risas en el estudio.

El intercambio ocurrió durante la gala de este miércoles de MasterChef Celebrity, cuando las duplas presentaron sus tortillas de papa ante el jurado de Telefe. Infobae reconstruyó el momento, que se produjo mientras Betular degustaba el plato preparado por Marta Fort y Morena Beltrán.

El comentario de Marta Fort que sorprendió a Damián Betular

Mientras Damián Betular probaba la preparación, Fort observó cómo comía y lanzó un comentario con doble sentido: “Me hoteó esa forma de chupar el tenedor”.

El chef no entendió de inmediato a qué se refería. Morena Beltrán intervino con un “cuidado, Betu”, mientras las participantes y el resto del equipo reaccionaban entre risas.

Betular eligió responder con humor: “Voy a hacer de cuenta que no escuché nada, Marta”. La frase cerró el intercambio y se convirtió en uno de los momentos destacados de la noche.

Cómo fue el plato que presentaron Marta Fort y Morena Beltrán

La dupla preparó una tortilla de papa rellena con tomates secos, champiñones, cebolla y jamón ibérico. Como acompañamiento, hizo una ensalada con peras, cebolla caramelizada, roquefort, nueces y rúcula.

La devolución del jurado incluyó observaciones sobre la preparación. Germán Martitegui cuestionó la textura de la tortilla, que describió como “acorchada” por la cocción del huevo, y señaló que algunos sabores del relleno no se distinguían con claridad.

Por su parte, Maru Botana valoró el trabajo en equipo, aunque consideró que el plato combinaba demasiados ingredientes. Betular destacó la vinagreta y observó que la papa debería haber estado cortada más fina.

A pesar de las críticas, el jurado aclaró que la devolución no era mala y alentó a las participantes a seguir avanzando en la competencia.