La grave denuncia contra Alfa Santiago que lo dejó expuesto en vivo: Mariano de la Canal asegura que lo estafó

Walter «Alfa» Santiago, exjugador de Gran Hermano, nuevamente se encuentra en envuelto en una polémica. El participante más controvertido de la edición 2023 del reality de Telefe recibió una fuerte denuncia por parte del mediático Mariano de la Canal.

GRITOS Y ENOJO EN SE PICÓ 💣



Alfa se enojó con la producción por haber transmitido un audio en el que se le acusaba de deberle $500.000 a Mariano de la Canal



En un momento, pasaron un video y dejaron los micrófonos abiertos, lo que permitió escuchar discusiones de fondo 🤫 pic.twitter.com/7B0OXoqRqS — TRONK (@TronkOficial) July 26, 2024

Alfa se encontraba en el programa de streaming «Se picó» de República Z, conducido por Gastón Trezeguet, cuando la producción puso al aire un polémico audio. Mariano de la Canal, el «fan de Wanda», hizo una grave acusación en su contra, hecho que enfureció a Santiago.

Alfa Santiago enfurecido por la acusación que recibió al aire: «

El exparticipante de Gran Hermano fue uno de los invitados a «Se picó» durante la mañana de viernes. Todo venía transcurriendo con normalidad durante el programa de streaming, hasta que la producción puso al aire un audio que desató el enojo de Alfa.

«Quería hacerle una pregunta a Alfa, con respecto a lo de dijo Mariano de la Canal, que le debe 500.000 pesos ¿Cuándo le piensa pagar?» preguntó uno de los oyentes en el audio. Días atrás, Mariano de la Canal, conocido como «el fan de Wanda Nara» hizo una grave acusación en su contra.

«Me cagó un dinero. Íbamos a hacer, apenas salió del reality, una entrevista en una obra de teatro. Vinieron muchos ex participantes. Le pagué, se quedó con el dinero, se canceló la fecha y no me la devolvió. Me dijo: ‘no nene, no la tengo, me la gasté’. Es una rata» aseguró Mariano.

Al oir las acusaciones, el ex Gran Hermano se mostró enojado. «¿Qué yo le debo plata? No lo llamen a Marino porque me voy, no me metan en quilombos con ese pibe. No no me gusta. Hay que chequear cuando pasan un audio al aire» dijo visiblemente enfurecio.

«60 años tengo y nunca me quedé con la palta de nadie. Al contrario, hay gente que me debe guita a mí y no digo nada» expresó Santiago. Durante el corte quedaron los microfonos abiertosy se oyó a Walter quejarse: «Tienen que chequear los audios».