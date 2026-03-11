La historia de amor del Chino Leunis y Maca Martínez Picabea: familia ensamblada y un momento clave en Bariloche

Aunque ambos son figuras conocidas de la televisión argentina, Leandro “Chino” Leunis y Macarena Martínez Picabea eligieron mantener su relación lejos de la exposición mediática. Con el paso del tiempo lograron construir una familia ensamblada y una historia de amor que comenzó de manera inesperada.

Según lo publicado por la Revista Caras, la pareja atravesó distintos momentos importantes desde que se conocieron hasta consolidar su vínculo, siempre con un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada.

Así comenzó la historia de amor del Chino Leunis y Maca Martínez Picabea

De acuerdo con lo publicado por Revista Caras, el conductor se separó de la madre de su hija en octubre de 2018 y ese mismo año coincidió con Macarena en un curso de coaching. En ese espacio comenzaron a conocerse y a compartir experiencias.

Ambos atravesaban una etapa de cambios personales. Mientras Leunis iniciaba una nueva etapa tras su separación, Macarena también estaba transitando su vida como madre de cuatro hijos luego de su propia ruptura.

Con el paso de las semanas, lo que comenzó como una amistad entre compañeros de estudio se transformó en una relación cada vez más cercana. El apoyo mutuo y el tiempo compartido hicieron que el vínculo evolucionara hasta convertirse en una historia de amor.

La convivencia y la familia ensamblada

Durante la pandemia, la relación dio un paso importante. La pareja decidió comenzar a convivir y así empezó a consolidarse la familia ensamblada, integrada por los hijos que ambos tuvieron en relaciones anteriores.

Leunis suele destacar públicamente el acompañamiento de Macarena en su carrera y en los distintos proyectos laborales que emprende. Ese apoyo se vio reflejado recientemente con su participación en MasterChef Celebrity, donde ella suele alentarlo en redes sociales.

Una propuesta romántica en Bariloche

El conductor decidió formalizar la relación durante un viaje al sur argentino. En Bariloche, en un hotel con vista al Lago Nahuel Huapi, sorprendió a Macarena con una propuesta de matrimonio.

Según trascendió, Leunis había comprado el anillo unos días antes y eligió un momento íntimo en la habitación del hotel para hacer la propuesta.

Un casamiento en secreto

La pareja finalmente se casó por civil en 2021, en una ceremonia muy reservada junto a familiares y amigos cercanos. Fieles al perfil bajo que siempre mantuvieron, decidieron hacer público el casamiento varios días después del evento.

Actualmente, el conductor y Macarena viven juntos y comparten la vida cotidiana con los hijos que cada uno tuvo en relaciones anteriores, consolidando una familia ensamblada.

Aunque en algún momento mencionaron la posibilidad de tener un hijo en común, por ahora decidieron mantener la dinámica familiar que lograron construir y seguir acompañándose en cada uno de sus proyectos personales y profesionales.