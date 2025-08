La Joaqui se sinceró y opinó sobre los participantes de La Voz Argentina: “Vamos a ser realistas”

La Joaqui, la reconocida cantante y actual coach que acompaña a Luck Ra en La Voz Argentina por la pantalla de Telefe, se abrió con total honestidad sobre su rol en el reality y el vínculo con los participantes.

Qué dijo La Joaqui sobre los participantes y su participación en La Voz Argentina

“Vamos a ser realistas. Yo hace dos años voy a clase de canto. Me parecería muy injusto venir a darle una técnica vocal a un pibe que tira una octava arriba a la mañana”, expresó la artista, dejando en claro que su aporte dentro del programa va mucho más allá de la técnica.

La cantante explicó que su presencia como coach apunta a inspirar a los concursantes desde su propia experiencia de vida: “Yo pienso que mi aporte tiene que ser desde otro lugar, mi humilde aporte”, dijo, y agregó con humor: “Sin mencionar que mi noviecito canta como Luis Miguel, ¿qué le voy a enseñar yo a él?”.

Para La Joaqui, lo esencial es que los artistas en formación comprendan que alcanzar el éxito es posible: “Mi aporte era realmente ser Joaquina porque creo que lo más loco cuando vos querés ser alguien es que sentís que es inalcanzable ser alguien a quien le va bien en el arte. Sentís que es algo inalcanzable a tu realidad y, en realidad, es una persona común y corriente, igual que vos”.

Finalmente, reflexionó sobre el valor del apoyo emocional para los jóvenes talentos: “A veces uno no necesita que lo corrijan para que las cosas le salgan bien. A veces uno solo necesita que alguien lo mire con admiración y que banque mucho lo que está haciendo, porque a veces es eso lo que necesitás, ¿o no?”.

la joaqui cada vez que habla TIRA FACTOS besos pic.twitter.com/361ulCH8OT — feli (@nom0leste) July 31, 2025

Lali se sinceró y apuntó contra las participantes tras una batalla: “se sentía mal”

La Batalla entre Ámbar Carrizzo y Clara Tapia del Team Miranda! en La Voz Argentina causó decepción en los coaches por las altas expectativas que habían dejado las participantes en sus respectivas audiciones a ciegas.

Las participantes interpretaron “Dueles”, de Jesse & Joy, y mientras Ale Sergi y Juliana Gattas todavía deliberaban qué hacer con ellas, Lali Espósito inició una devolución tan contundente como honesta.

“Para serles sincera no se sintió tan bien”, expresó la estrella pop. “Clara, ¿vos estabas nerviosa? Te sentí achicada y no te sentí disfrutando. Creo que Ámbar fluyó mucho más en ese sentido. Hubo cosas complicadas y la vi buscando más. Vos arrancaste corrida en la afinación y no te vi luchar”, continuó Lali.

“Cuando cantaban juntas se sentía mal, obviamente. A veces una y a veces la otra no estaba afinada. Con todo respeto, tenemos que decirle la verdad. No pude disfrutar la canción y siento que ustedes estaban tensas”, sostuvo Espósito, que finalmente declaró que prefirió la actuación de Ámbar por sobre la de Clara.