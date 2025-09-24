La multimillonaria herencia de Roberto Giordano tras su quiebra, entre supuestos bienes ocultos

La herencia de Roberto Giordano ya se puso en tela de juicio a menos de un año de su muerte, a pesar de su quiebra judicial se habla de un número multimillonario y ya habría conflictos entre sus familiares más cercanos.

A menos de un año de su muerte, la herencia de Roberto Giordano ya genera conflictos

Giordano falleció en noviembre de 2024, con sus cuentas en rojo y problemas en la justicia por cuestiones financieras, sin embargo, ésta tarde trascendió que el estilista habría ocultado algunos de sus bienes para que no ingresen en las quiebras, ni la sucesión.

No obstante, a la hora de repartir los fines económicos de lo definido como “Imperio Giordano”, se presentarían cruces y problemas entre los tres hijos del peluquero, su esposa y su hermana, quienes lo sobreviven actualmente.

Por su parte, la hija menor, en su disposición de heredera, habría adquirido ya dos departamentos y un complejo de garajes. Aunque el valor total del patrimonio incluye también una mansión cerca de Punta del Este con una inversión valuada en US$1 billón.

Además, se conoció que el coste a heredar, y a pesar de las infinitas deudas del peinador, está valuado en por lo menos, US$10 millones y un mínimo entre 15 y 20 propiedades.