El programa de Yuyito González no salió al aire: los motivos

Amalia «Yuyito» González hizo un vivo en su cuenta de Instagram para contar lo que le ocurrió este jueves por la mañana cuando estaba a punto de comenzar su programa en la señal Ciudad Magazine.

Yuyito Gonzáles: «Me hice toda la producción y no puedo salir al aire»

«Miren dónde estoy, no estoy en el estudio de Empezar el Día», comenzó a contar la conductora en sus redes sociales para explicar lo que había ocurrido. «En el estudio de Empezar el Día tuvimos un problema de electricidad. En el edificio de Artear están renovando un montón de espacios, se hacen arreglos, se arregla una cosa y se rompe otra», aseguró.

«Es como en nuestra casa, problemas de consorcio y me tuve que venir a la casa del vecino», continuó relatando Yuyito, al tiempo que mostraba que se encontraba en otro estudio para ver si podía salir al aire desde allí.

Se mudó de estudio, mostró a los técnicos trabajando para que pueda hacer su programa, pero finalmente le dijeron que eso no iba a ser posible. «Vamos a tratar de hacer algo, ¿no se puede salir?«, preguntó, pero la respuesta fue negativa.

Yuyito lamentó haber ido hasta el lugar y haberse preparado tanto para hacer el programa, entonces aprovechó la cámara para mostrar su look. «Yo quería salir de la casa del vecino. Me hice una trenza, me maquillé toda, ¿y ahora qué hago»».