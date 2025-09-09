La película del oeste más esperada del año: el aclamado western con uno de los mejores repartos del cine reciente 

La edad dorada del western quedó atrás hace mucho tiempo, pero eso no impide que todavía sigan haciéndose cine del oeste. Sí es cierto que su presencia en la gran pantalla es más escasa y también que Hollywood se resiste a dar grandes presupuestos a esas producciones, pero dentro de pocos días se estrena la película del oeste más esperada del año, que además cuenta con un reparto de auténtico lujo: ‘Eddington‘.

Solamente el hecho de que una película logre reunir a Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler es poco menos que una garantía de que vamos a tener algo a lo que merece la pena echar un vistazo. Y si encima añadimos la presencia tras las cámaras de un director tan personal como Ari Aster ya no queda duda alguna de que cualquier cinéfilo debería estar contando ya los días para poder verla.

‘Eddington’, la película del oeste más esperada del año

Un western atípico. Los que busquen un western tradicional ya pueden ir olvidándose de ello, ya que ‘Eddington‘ es un cóctel de géneros que utiliza el cine del oeste para contar una historia marcada por la pandemia que también usa elementos propios del thriller, la comedia negra y el cine de suspense. Porque siendo una película de Aster estaba claro que las cosas no iban a ser tan sencillas.

‘Eddignton‘ se sitúa en mayo de 2020 y gira alrededor de la rivalidad que surge entre el sheriff Joe Cross (Phoenix) y el alcalde Ted García (Pascal) de un pequeño pueblo. La forma de lidiar con la pandemia y otros hechos reales de la época harán que todo vaya enrareciéndose cada vez más.

El nuevo largometraje del autor de títulos como ‘Hereditary’ o ‘Beau tiene miedo’ fue presentado durante el pasado Festival de Cannes, donde cosechó críticas mayoritariamente positivas. Eso sí, no se trata de una propuesta para todos los gustos, algo que también hay que celebrar, pues eso suele llevar a propuestas perezosas hechas para salir del paso.

Cuándo se estrena ‘Eddington’ en Argentina