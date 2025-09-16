La estrella de Hollywood falleció a los 89 años. En Netflix podés encontrar un filme romántico protagonizado por el actor, donde se reencuentra con una gran artista. Mirá acá de qué se trata la película.

La película romántica de Robert Redford que podés ver en Netflix: ¿De qué se trata?

Este martes, el reconocido actor y director Robert Redford falleció a los 89 años. A lo largo de su gran carrera artísticas, participó de grandes éxitos. Vale destacar que obtuvo dos Oscars: uno como Mejor Director (Gente corriente) y otro Honorífico.

Una de las últimas películas que protagonizó fue «Nosotros en la noche«, junto a Jane Fonda. La recordada dupla se volvió a reunir en esta producción luego de 40 años, tras el exitoso filme Descalzos por el parque, que se estrenó en 1967.

La película se centra en Addie Moore y Louis Waters, dos vecinos viudos que atraviesan la soledad en sus vidas. Un día, Addie decide dar un paso inesperado: propone a Louis compartir las noches, no con intenciones románticas inmediatas, sino como una manera de acompañarse y enfrentar el silencio de sus hogares.

Ese simple gesto abre la puerta a una historia de amor íntima y honesta, en la que los protagonistas descubren que nunca es tarde para volver a conectar, para abrirse emocionalmente y para dejarse llevar por sentimientos que parecían haber quedado atrás.

¿Qué otras películas de Robert Redford podés ver en Netflix?

Además de «Nosotros en la noche«, en Netflix podés encontrar otra película protagonizada por Redford. «El descubrimiento» es un thriller de ciencia ficción, dirigido por Charlie McDowell. El filme plantea un mundo en el que la ciencia ha demostrado empíricamente que existe vida después de la muerte.

El hallazgo, liderado por el Dr. Thomas Harbor (Robert Redford), provoca un efecto devastador: millones de personas deciden quitarse la vida para “pasar al otro lado”.

La película sigue a su hijo Will (Jason Segel), que regresa a casa atormentado por lo que ha desatado su padre, y a Isla (Rooney Mara), una joven marcada por la tragedia. Lo que comienza como una exploración filosófica sobre el más allá se convierte en un drama cargado de misterio, dilemas éticos y un tono inquietante, donde nada es tan claro como parece