Leonardo DiCaprio protagonizará la secuela de «Heat», el éxito de los 90 con Al Pacino y Robert De Niro

El reconocido director Michael Mann ha finalizado oficialmente el primer borrador del guion de «Heat 2», la esperada secuela de su aclamado thriller de 1995, «Heat» (conocido en castellano como «Fuego contra fuego») . El texto ahora se encuentra en evaluación por parte de Warner Bros., estudio que distribuyó la película original.

La información sobre el incierto futuro de «Heat 2» fue publicada por Puck News y otros medios estadounidenses, que confirman que el destino de la secuela directa del clásico de 1995, aún no está definido.

Michael Mann, director aclamado por su trabajo en la cinta original, propuso una adaptación cinematográfica de la novela homónima, coescrita con Meg Gardiner, tras su éxito inesperado como bestseller. El guion ya está terminado, pero el avance del proyecto se había detenido por disputas presupuestarias hasta que ha entrado en escena DiCaprio.

Según Puck News, el director habría presentado un presupuesto de más de 200 millones de dólares, que Warner rebajó a 170 millones, aunque tampoco resultó convincente. La cautela de la productora se debe a que «Ferrari», el más reciente filme de Mann, obtuvo un presupuesto de 95 millones y apenas superó los 44 millones en la taquilla mundial, según Box Office Mojo.

En busca de alternativas, Warner considera ahora sumar un socio de peso para la cofinanciación. Tal como ocurrió con «F1: La película», donde Apple TV+ colaboró con Warner Bros y Brad Pitt, el estudio ha entregado el guion de «Heat 2» a Apple para su evaluación.

Mientras tanto, según Puck News y confirmaciones posteriores, Michael Mann ha entablado conversaciones directas con Leonardo DiCaprio para sumarlo como protagonista, un movimiento que podría convertir el largometraje en un evento cinematográfico global.

Voceros internos sostienen que el equipo de Warner, encabezado por los ejecutivos Mike De Luca y Pam Abdy, ve la incorporación del actor de Hollywood como una garantía de éxito en taquilla y repercusión mediática, factores que aumentarían la disposición a invertir en la película. Hasta el momento no hay anuncio oficial, pero la sola expectativa de DiCaprio al frente ha reavivado el entusiasmo de ambas partes.

De qué tratará «Heat 2», la secuela de la película originalmente protagonizada por Al Pacino y Robert De Niro

Tras el éxito de «Heat», que mostró el intenso duelo entre el detective Vincent Hanna (Al Pacino) y el ladrón Neil McCauley (Robert De Niro), el universo narrativo se expandirá significativamente. «Heat 2» explorará los orígenes y las consecuencias posteriores de ambos personajes.

La trama alternará dos líneas temporales: los inicios de Hanna en la policía de Chicago, donde enfrenta a una peligrosa banda de asaltantes, y las secuelas de los crímenes de McCauley en una historia paralela que abarca desde 1989 hasta 2002. El enfoque busca ampliar el contexto narrativo con nuevas perspectivas.

El filme no solo funcionará como continuación, sino que profundizará en los matices del género policial. «Heat 2» abordará redes del crimen organizado a escala global, desde las calles de Los Ángeles hasta las actividades de grupos criminales taiwaneses en Paraguay.

Esta aproximación busca reflejar la interconexión del crimen moderno, desdibujando los límites entre delincuentes y quienes los persiguen. La incorporación de nuevos personajes, incluyendo agentes encubiertos, añadirá nuevas capas de conflicto y tensión a la historia.