Murió el actor Robert Redford a los 89 años

El reconocido actor y director estadounidense Robert Redford murió a los 89 años en su residencia de Utah, según informó The New York Times.

Robert Redford sus películas y legado inolvidable

Emblema de Hollywood y referente cultural, Redford dejó una marca profunda tanto en el cine como en la sociedad. En 1981 obtuvo el Oscar a Mejor Director por Gente corriente y, en 2002, la Academia le otorgó un Oscar honorífico por su trayectoria. También fue nominado en tres ocasiones: en 1974 como mejor actor por El golpe, y en 1995 en las categorías de mejor director y mejor película por Quiz Show.

Más allá de su carrera artística, Redford fue un ferviente defensor del medioambiente e impulsor del cine independiente a través del Festival de Sundance, uno de los más prestigiosos del mundo.

Su filmografía incluye títulos que se convirtieron en clásicos, como Dos hombres y un destino (1969), El golpe (1973), Todos los hombres del presidente (1976) y Memorias de África (1985), que consolidaron su figura como uno de los intérpretes más influyentes del siglo XX.

Se desconocen las causas de la muerte

Según detalla The New York Times, su fallecimiento se conoció a través de un comunicado de la directora ejecutiva de la agencia de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK. Berger señaló que murió mientras dormía, aunque no precisó la causa.

Noticia en desarrollo