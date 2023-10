La reacción de Mauro Icardi tras la cena a los "besos" entre Wanda Nara y L-Gante.

Wanda Nara volvió a mostrarse junto a L-Gante en las últimas horas. En Socios del Espectáculo, el programa de El Trece, fue Mariana Brey quien contó que ambos estuvieron «a los besos» en un restaurant.

Según se supo, Wanda fue a cenar a un restaurante con el músico, compartió una sobremesa que se extendió hasta las dos de la madrugada y, como si esto fuera poco, testigos del encuentro aseguran que hubo mucho cariño entre ambos.

“Estuvieron juntos en un restaurante de Canning, llegaron juntos y era una mesa donde había varias personas. No estaban los dos solitos, pero llegaron en el auto de L-Gante”, había confirmado Brey al hablar sobre la reciente salida del músico y la conductora. Y agregó: “La camioneta de Wanda también estaba, pero no fue manejada por ella, sino por uno de los amigos de L-Gante”.

Además, la periodista detalló que Nara no mostró reservas en su interacción con el músico. “Se fueron a las dos y media de la mañana, juntos, en el auto de él a la fiesta Bresh. Hubo besos. Estuvieron muy acaramelados, a los besos, toda la noche. Los besos fueron delante de todo el mundo. Muy abiertos los dos, sin problemas para sacarse fotos”, dijo mientras se mostraban las imágenes del encuentro.

Apenas unos minutos más tarde de conocerse esta información, Icardi decidió publicar en su cuenta de Instagram una secuencia de imágenes con el racconto de lo que fue su fin de semana junto a la mismísma Wanda.

“Random Week in Buenos Aires. Exámenes Médicos. Shooting, Grabación Videoclip 15 horas. Gym en casa. Relax con mate y facturas. Etc., etc., etc…”, escribió junto a un emoji de cara con ojitos de corazones y arrobando a Nara, junto a una serie de fotos.

Llamativamente, la conductora no likeó la publicación ni hizo ningún comentario al respecto.

Con información de Infobae

Wanda Nara se lanzará como cantante

En las últimas horas Wanda Nara anunció su lanzamiento como cantante. Todo se dio cuando la novia de Valentino López, Juli Fillol, hizo un vivo en Instagram y contó detalles.

«Wanda va a sacar un temón, ¿Cuándo sale, pronto? Es buenísimo”, lanzó la joven. Fue entonces que de fondo se escuchó a Wanda decir que así sería.