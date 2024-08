Piñón Fijo contó la verdadera historia de su única foto sin maquillaje 

Piñón Fijo, el payaso más famoso de Argentina, reconocido por toda una generación, gracias a su carisma y canciones pegadizas, contó la verdadera historia detrás de su única foto sin maquillaje. Es que uno de los más grandes misterios tiene que ver con cuál es su verdadero rostro, debido a que siempre apareció en televisión y teatro con su maquillaje puesto. A lo largo de su carrera, solo un fanático logró sacarse una fotografía con él a cara limpia y la publicó.

La verdadera historia detrás de la única foto sin maquillaje de Piñón Fijo

Existe una panadería en Tolhuin, que es el paso obligado de todos los que recorren el tramo de la Ruta 3 entre Ushuaia y Río Grande, en Tierra del Fuego. Ella se llama “La Nueva Unión”, y en 2002 estaba siendo atendida por Emilio Sáez. El dueño del lugar recibió a uno de sus colegas que le prometió que conocería a “un famoso payaso”.

“La verdad, le saqué esa foto después que un chofer de la gobernación me dijera: ‘Emilio, te traigo un payaso famoso‘. Yo, la verdad no lo conocía, creo que en aquel tiempo todavía no era tan famoso. Junto a un empleado nos tomamos la instantánea los tres”, contó el hombre a los medios. Tenía una cámara con rollo de 36, con la que sacaba fotos de artistas y personajes que pasaban por la panadería.

De esta manera, cuando la reveló habían pasado unos tres meses. “La vi y se me ocurrió hacer un cuadrito. Abajo decía, claro, ‘Piñón Fijo’, y al pasar el tiempo la gente lo empezó a reconocer. ¡Se sacaban fotos al lado del cuadro! Nunca pensé que eso le haría mal”, explicó Sáez en una entrevista con Clarín.

La situación no le gustó a Piñón Fijo y manifestó su enojo

Esta situación disgustó a Piñón, quien salió y apuntó contra el dueño de la panadería. “Venía en un viaje familiar y paramos en una panadería muy famosa en Tolhuin. Allí, el dueño me pidió una foto. Le dije: ‘así como estoy no te sirve ni a vos ni a mí’. Pero me insistió y al final accedí”, expresó Gómez. Sin embargo, le había pedido: “’Esto queda entre nosotros’. Me dijo que sí. A la semana, todo el mundo me estaba diciendo que me había visto en una foto sin maquillaje en una panadería de Tolhuin”.

La respuesta del dueño de la panadería

Emilio Sáez se defendió ante la acusación, asegurando que no había sido así. “La cuestión es sencilla, si me hubiera dicho que no, seguro no había foto. Me pareció un tipazo, yo no sabía que a él no le gustaba hasta que vino un hombre y me lo contó. Le quise pedir disculpas, pero nunca tuve la oportunidad. Nunca más lo vi”, explicó el dueño.

Piñón Fijo es uno de los animadores infantiles más entrañables del país. Llegó a realizar al menos 57 presentaciones en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, 19 en el Luna Park, y una gira extensa por el interior a principios de siglo. Sin embargo, el misterio detrás del maquillaje era una de las cosas que más llamaban la atención, y ahora se reveló.