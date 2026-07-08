La reacción de Shakira a la derrota de Colombia frente a Suiza en el Mundial 2026

Colombia era el segundo país sudamericano que había ingresado a octavos, pero tristemente perdió en penales contra Suiza y no logró pasar a la siguiente instancia de la Copa del Mundo 2026. Millones de hinchas lamentaron el resultado y una de ellos fue la cantante internacional Shakira que compartió un emotivo mensaje para la Selección colombiana.

El mensaje de Shakira

La artista compartió su tristeza en su cuenta de Instagram con el objetivo de levantar el espíritu colombiano pese al triste final del partido: «Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos«.

«Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos«, lamentó. Tras esto dedicó unas palabras a la dura imagen de la Selección colombiana llorando cuando finalizó el encuentro contra Suida y agradeció a los jugadores: «Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección».

Sobre el final de su publicación, destacó el esfuerzo del equipo por haberlo dejado todo en la cancha y dijo: «Aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo».

Shakira es una de las protagonistas del Mundial 2026. No solo prestó su voz para la canción oficial de la FIFA, sino que asistió a varios partidos junto a sus hijos. Además será quien se encargue del gran cierre del Campeonato.