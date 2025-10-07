ESCUCHÁ RN RADIO
Puré mixto verde: cómo preparar esta guarnición que escapa de lo clásico 

Para salir de lo clásico, podes hacer este puré verde de papa, brócoli y coliflor.

Redacción

Por Redacción

El puré mixto de brócoli y coliflor es una alternativa ligera y sabrosa al clásico que lleva papa. Esta combinación de verduras lleva a una textura suave y cremosa con un sabor diferente.  

Es un acompañamiento ideal para carnes, pescados o incluso platos vegetarianos más contundentes. 

Este puré tiene un alto valor nutritivo. El brócoli es conocido por ser rico en fibra, vitamina C y antioxidantes. En tanto, el coliflor aporta vitaminas del grupo B, ácido fólico y un bajo contenido calórico. 

Receta de puré mixto de brócoli y coliflor (para 4 personas) 

Ingredientes

  • 1 brócoli mediano 
  • 1 coliflor mediana 
  • 2 cucharadas de manteca o aceite de oliva 
  • ½ taza de leche o bebida vegetal 
  • Sal y pimienta a gusto 
  • Opcional: nuez moscada rallada o queso rallado 

Preparación: 

  • Lavar y separar en ramilletes tanto el brócoli como la coliflor. 
  • Cocinar al vapor o hervir en abundante agua con sal durante 10 a 12 minutos, hasta que estén tiernos. 
  • Escurrir bien y colocarlos en un bowl. 
  • Agregar la manteca o aceite de oliva y comenzar a pisar con un pisa puré o procesar para lograr una textura más fina. 
  • Incorporar la leche poco a poco hasta obtener la cremosidad deseada. 
  • Condimentar con sal, pimienta y, si se desea, un toque de nuez moscada o queso rallado. 
  • Servir caliente como guarnición. 

Cómo hacer

