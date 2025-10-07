Puré mixto verde: cómo preparar esta guarnición que escapa de lo clásico 

El puré mixto de brócoli y coliflor es una alternativa ligera y sabrosa al clásico que lleva papa. Esta combinación de verduras lleva a una textura suave y cremosa con un sabor diferente.

Es un acompañamiento ideal para carnes, pescados o incluso platos vegetarianos más contundentes.

Este puré tiene un alto valor nutritivo. El brócoli es conocido por ser rico en fibra, vitamina C y antioxidantes. En tanto, el coliflor aporta vitaminas del grupo B, ácido fólico y un bajo contenido calórico.

Receta de puré mixto de brócoli y coliflor (para 4 personas)

Ingredientes:

1 brócoli mediano

1 coliflor mediana

2 cucharadas de manteca o aceite de oliva

½ taza de leche o bebida vegetal

Sal y pimienta a gusto

Opcional: nuez moscada rallada o queso rallado

Preparación:

Lavar y separar en ramilletes tanto el brócoli como la coliflor.

Cocinar al vapor o hervir en abundante agua con sal durante 10 a 12 minutos, hasta que estén tiernos.

Escurrir bien y colocarlos en un bowl.

Agregar la manteca o aceite de oliva y comenzar a pisar con un pisa puré o procesar para lograr una textura más fina.

Incorporar la leche poco a poco hasta obtener la cremosidad deseada.

Condimentar con sal, pimienta y, si se desea, un toque de nuez moscada o queso rallado.