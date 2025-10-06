Cómo hacer pan de papa casero con 8 ingredientes sin horno 

El pan de papa es una de esas recetas que sorprenden por su textura suave y sabor delicado. Lo mejor es que no necesitás horno: con una sartén o plancha podés lograr un resultado igual de delicioso.

Su base está hecha con puré de papa, harina, levadura y un toque de manteca o aceite. La papa aporta humedad, lo que hace que el pan se mantenga tierno por más tiempo, incluso sin conservantes.

Una vez lista la masa, se forman bollos individuales y se cocinan a fuego bajo por ambos lados hasta dorar. El aroma y la textura final los convierten en una excelente alternativa al pan industrial.

Podés personalizarlos agregando semillas, ajo en polvo o hierbas secas. Combinan muy bien con hamburguesas caseras, vegetales grillados o incluso como base para toasts salados.

Paso a paso: cómo hacer pan de papa

Ingredientes:

2 papas medianas

500 g de harina 000

1 sobre de levadura seca (7 g)

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite

250 ml de agua tibia

Preparación:

Herví las papas hasta que estén blandas, hacelas puré y dejalas enfriar.

En un bowl, mezclá la levadura con el azúcar y un poco de agua tibia. Dejá reposar 10 minutos hasta que espume.

Incorporá la harina, el puré de papa, la sal, el aceite y el resto del agua. Amasá hasta obtener una masa suave y homogénea.

Cubrí con un paño y dejá levar una hora, o hasta que duplique su tamaño.

Formá los panes, colocalos en una fuente enharinada y dejá reposar 20 minutos más.