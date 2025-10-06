Cómo hacer pan de papa casero con 8 ingredientes sin horno
Esta receta fácil y económica te permite preparar panes esponjosos sin usar el horno.
El pan de papa es una de esas recetas que sorprenden por su textura suave y sabor delicado. Lo mejor es que no necesitás horno: con una sartén o plancha podés lograr un resultado igual de delicioso.
Su base está hecha con puré de papa, harina, levadura y un toque de manteca o aceite. La papa aporta humedad, lo que hace que el pan se mantenga tierno por más tiempo, incluso sin conservantes.
Una vez lista la masa, se forman bollos individuales y se cocinan a fuego bajo por ambos lados hasta dorar. El aroma y la textura final los convierten en una excelente alternativa al pan industrial.
Podés personalizarlos agregando semillas, ajo en polvo o hierbas secas. Combinan muy bien con hamburguesas caseras, vegetales grillados o incluso como base para toasts salados.
Paso a paso: cómo hacer pan de papa
Ingredientes:
- 2 papas medianas
- 500 g de harina 000
- 1 sobre de levadura seca (7 g)
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de aceite
- 250 ml de agua tibia
Preparación:
- Herví las papas hasta que estén blandas, hacelas puré y dejalas enfriar.
- En un bowl, mezclá la levadura con el azúcar y un poco de agua tibia. Dejá reposar 10 minutos hasta que espume.
- Incorporá la harina, el puré de papa, la sal, el aceite y el resto del agua. Amasá hasta obtener una masa suave y homogénea.
- Cubrí con un paño y dejá levar una hora, o hasta que duplique su tamaño.
- Formá los panes, colocalos en una fuente enharinada y dejá reposar 20 minutos más.
- Ponelos en una sartén previamente calentada, vuelta y vuelta hasta que estén dorados.
