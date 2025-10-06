ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer pan de papa casero con 8 ingredientes sin horno 

Esta receta fácil y económica te permite preparar panes esponjosos sin usar el horno. 

Redacción

Por Redacción

Pan de papa.

El pan de papa es una de esas recetas que sorprenden por su textura suave y sabor delicado. Lo mejor es que no necesitás horno: con una sartén o plancha podés lograr un resultado igual de delicioso. 

Su base está hecha con puré de papa, harina, levadura y un toque de manteca o aceite. La papa aporta humedad, lo que hace que el pan se mantenga tierno por más tiempo, incluso sin conservantes. 

Una vez lista la masa, se forman bollos individuales y se cocinan a fuego bajo por ambos lados hasta dorar. El aroma y la textura final los convierten en una excelente alternativa al pan industrial. 

Podés personalizarlos agregando semillas, ajo en polvo o hierbas secas. Combinan muy bien con hamburguesas caseras, vegetales grillados o incluso como base para toasts salados. 

Paso a paso: cómo hacer pan de papa 

Ingredientes: 

  • 2 papas medianas 
  • 500 g de harina 000 
  • 1 sobre de levadura seca (7 g) 
  • 1 cucharadita de azúcar 
  • 1 cucharadita de sal 
  • 2 cucharadas de aceite 
  • 250 ml de agua tibia 

Preparación

  • Herví las papas hasta que estén blandas, hacelas puré y dejalas enfriar. 
  • En un bowl, mezclá la levadura con el azúcar y un poco de agua tibia. Dejá reposar 10 minutos hasta que espume. 
  • Incorporá la harina, el puré de papa, la sal, el aceite y el resto del agua. Amasá hasta obtener una masa suave y homogénea. 
  • Cubrí con un paño y dejá levar una hora, o hasta que duplique su tamaño. 
  • Formá los panes, colocalos en una fuente enharinada y dejá reposar 20 minutos más. 
  • Ponelos en una sartén previamente calentada, vuelta y vuelta hasta que estén dorados. 

Temas

Cómo hacer

Pan

