Cómo hacer sopa de primavera: la receta griega que combina una textura cremosa con un sabor refrescante

Esta receta es conocida como avgolemono y consiste en una sopa de pollo con arroz.

La avgolemono es una tradicional sopa griega de pollo, arroz, huevo y limón. El chef José Andrés la recomienda como una alternativa liviana para los días de temperaturas más agradables.

Aunque las sopas suelen estar asociadas a los meses más fríos, existen preparaciones que pueden disfrutarse durante todo el año. Una de ellas es la avgolemono, una receta griega que combina la cremosidad del huevo con el sabor fresco y ligeramente ácido del limón.

El plato fue recomendado por el reconocido chef José Andrés, quien la describió en su newsletter Longer Tables como una preparación clásica de la cocina griega e ideal para la primavera.

La receta incluso forma parte del menú de Zaytinya, la cadena de restaurantes del chef inspirada en las cocinas griega, turca y libanesa.

La preparación es sencilla y relativamente rápida, aunque requiere prestar especial atención al momento de incorporar el huevo para evitar que se coagule por el contacto con el caldo caliente.

Ingredientes para preparar avgolemono

1,5 litros de caldo de pollo.

2 pechugas de pollo o muslos deshuesados.

60 a 70 gramos de arroz.

2 huevos.

50 a 70 mililitros de jugo de limón.

1 puñado de eneldo fresco.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta.

Cómo hacer la sopa griega paso a paso

1. Cocinar el pollo.

Calentar el caldo y agregar las pechugas o los muslos. Cocinar a fuego suave durante aproximadamente 20 o 25 minutos. Luego retirar el pollo, dejarlo reposar unos minutos y desmenuzarlo.

2. Agregar el arroz.

Incorporar el arroz al mismo caldo y cocinar a fuego medio hasta que esté tierno.

3. Preparar la mezcla de huevo y limón.

Mientras se cocina el arroz, batir los dos huevos junto con el jugo de limón.

4. Templar la preparación.

Agregar lentamente uno o dos cucharones de caldo caliente a la mezcla de huevo y limón mientras se bate de manera constante. Este paso es fundamental para evitar que el huevo se corte.

5. Incorporar el huevo al caldo.

Bajar el fuego al mínimo y añadir lentamente la mezcla mientras se revuelve suavemente. Es importante que la sopa no esté hirviendo en ese momento.

6. Terminar la preparación.

Volver a incorporar el pollo desmenuzado, condimentar con sal y pimienta y agregar el eneldo fresco picado.

El secreto para que la sopa quede cremosa

El momento más delicado de la receta es incorporar el huevo. Si se agrega directamente al caldo hirviendo, puede coagularse y formar pequeños grumos.

Para evitarlo, primero hay que templar los huevos con caldo caliente, incorporándolo de a poco mientras se bate. Después, la mezcla puede sumarse lentamente a la olla con el fuego al mínimo.

El resultado es una sopa de textura cremosa, pero sin necesidad de utilizar crema de leche. El limón aporta el toque ácido y refrescante que diferencia a la avgolemono de las sopas tradicionales de pollo.