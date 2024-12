«La Tora» de GH fue invitada al último programa de Susana Giménez, pero no podrá ir: la insólita razón

Lucila Villar, conocida en Telefe como “La Tora”, es una de las figuras que dejó Gran Hermano 2022. Desde su salida, la influencer logró posicionarse en los medios y ahora es la encargada de la conducción del exitoso stream de reacción del reality.

Los motivos por los que La Tora no irá al programa de Susana Giménez

Durante la gala de salvación de este jueves, la streamer contó con orgullo y tristeza que fue invitada al último programa de Susana Giménez pero que no podrá asistir, en medio de los rumores de que sería su retirada oficial del canal.

“Voy a contar algo que me pasó, así todos lloran conmigo. Me largué a llorar, ¿saben por qué? Porque me invitaron al programa de Susana, pero al de las parejas. ¿Y quién no tiene pareja? Yo”, reveló durante su stream y agregó: “Lloré, estuve todo un día llorando a congoja”.

En su programa de domingos, la diva tiene una sección llamada “Mi pareja puede”, donde distintas parejas de famosos participan por un viaje de una semana a México y una suma de 5 millones de pesos.

La ex hermanita contó que propuso ir con alguna persona y simular que es su pareja, pero que la producción le dijo que eso no sería posible: “’Invento’, dije. ‘Agarró al primer boludo que se me crucé’. Me dijeron, ‘no, Tora’».

“Pero bueno, no importa. ¿Quién te dice que el año que viene o el otro estoy sentada en el sillón? Por algo no tenía que ser”, se mostró positiva.

¿Cómo será el último programa de Susana Giménez en Telefe?

La producción de la rubia tiene preparado una entrevista entre Susana y La Mary, un personaje que ella interpretó hace 50 años, generado con Inteligencia Artificial. Además, contará con la escena musical de Tini Stoessel, quien presentará su último single.

Entre las sorpresas que tiene prepara la diva para su cierre se espera; un sketch del cual participarán distintas figuras del espectáculo y la presencia humorística de La Tota, el personaje de Miguel del Sel.

Y finalmente, la diva recibirá en su piso a Santiago del Moro y juntos ingresarán a la casa más famosa del país.