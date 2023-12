La vida de Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano que se mantiene alejado de los medios

Marcos Ginocchio, ganador del último Gran Hermano, decidió mantener un bajo perfil y alejarse de los medios. Con la nueva edición del reality, muchos fanáticos se preguntan por El Primo.

«No quiere hacer tele, no quiere hacer Gran Hermano… No quiere estar en ningún panel», aseguró en LAM, el programa de América TV, Ángel de Brito, al hablar del presente laboral de Marcos.

Luego de deslizar que próximamente puede llegar a concederle una entrevista, De Brito agregó: “Quiere seguir trabajando como modelo, se está preparando para actuar pero no quiere agarrar ninguna cosa hasta que no se sienta preparado. No quiere hacer papelones y quiere hacer un trabajo profesional”.

El ganador de la última edición de Gran Hermano, el reality de Telefe, ya había optado por un rumbo distinto a mucho de sus compañeros. Mientras algunos optaron por mantenerse en el ámbito mediático, el joven salteño decidió seguir su carrera de modelaje y apostaría a la actuación.

Gran Hermano: «No quise imitar a Marcos Ginocchio»

Axel, el segundo eliminado del actual Gran Hermano, enfrentó las acusaciones de quienes lo comparaban con Marcos Ginocchio, el último ganador del juego.

“No imitaba a Marcos para nada. Una semana ahí dentro es poco, pero para nosotros es muchísimo. Los días pasan lento y no quise imitar a nadie”, contestó Axel ante las preguntas de los panelistas del programa.