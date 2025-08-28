Este miércoles se vivió una nueva noche de Playoffs en La Voz Argentina. Con una espectacular performance, el joven de Zapala fue salvado por sus coachs y pasó a la siguiente ronda.

La Voz Argentina: Joaquín Martínez, el joven de Neuquén, fue salvado por Miranda en los Playoffs

La Voz Argentina está transitando sus instancias finales. Durante esta semana, se están desarrollando los Playoffs, la cuarta etapa del reality show. En esta ocasión, fue el turno del Team Miranda!

En los Playoffs, los 11 participantes de cada equipo interpretan una canción en solitario y los coachs deben salvar a 5 participantes. En el programa de este miércoles, cantaron 8 integrantes del equipo del dúo de pop.

Los participantes que cantaron este miércoles en La Voz Argentina:

Aimel Sali



Joaquín Martínez



Abril Robledo



Federico Caravatti



Emiliano Villagra



Lisandro Domínguez



Thomas Guzmán



Eugenia Rodríguez

Luego de que 8 de 11 participantes del Team Miranda! cantaran un tema en el escenario, el dúo tuvo que tomar una difícil decisión: Nico Occhiato les comunicó que solo podrían salvar a un participante.

Después del clásico suspenso del reality show musical, Juliana Gattas expresó lo difícil que es escoger a uno: «Qué difícil es tomar la decisión y qué difícil es transmitirla«. Luego, resaltó el nivel de las presentaciones: «Queremos agradecerles a todos porque hicieron unos shows increíbles«.

Finalmente, comunicó la decisión del Team Miranda!: «Quien continúa es Joaquín Martínez«. El joven oriundo de Zapala se emocionó y saludo rápidamente a sus compañeros de equipo. Vale destacar que fue salvado en los «Knockouts» por el dúo.

En los Playoffs interpretó «Quereme… Tengo frío«, de Marilina Ross. Con una espectacular interpretación, logró transmitir su emoción y se ganó la salvación de sus coachs.

Los tres artistas restantes del equipo cantaran esta noche. Luego, Miranda! deberá salvar a los otros cuatro participantes. Después entrará en juego el voto del público, que decidirá quiénes serán los últimos tres salvados del equipo.

Conocé a Joaquín Martínez, el joven de Zapala que ingresó a La Voz Argentina 2025

Joaquín Martínez ingresó a La Voz Argentina 2025 el pasado 3 de julio. El joven interpretó «Amapola» y se ganó el corazón de todos los seguidores del programa. Este lunes dialogó con RIO NEGRO RADIO y expresó sus emociones tras ser parte del reality show.

Joaco contó sus sensaciones luego de formar parte de La Voz: «Lo soñe mucho tiempo de mi vida«. El joven reveló cómo fue el casting: «No estaba tan decidido en hacer el casting«. Ante la indecisión, contó que charló con amigos y que se convenció a último momento: «Saqué el pasaje un día antes, me acompañó un amigo«.

Joaquín manifestó sus emociones en el momento de su presentación: «Subí, cerré los ojos, lo disfruté«. Aunque hizo una aclaración: «Lo podría haber hecho mejor«, resaltó. A su vez, contó lo que siente antes de cantar en público: «Me agarra mucha ansiedad cuando estoy por cantar, soy de tomar mucha agua».

También, indicó qué sintió al momento de ver su presentación en televisión: «Había muchas cosas que no recordaba«. A su vez, contó el por qué de elegir ser parte del Team Soledad: «Siempre supe que me iba a ir con la Sole, el folclore siempre está presente». Aunque en ese momento lo dudó: «En el momento de la decisión lo dudé, pero me dejé llevar por mi corazón». Destacó las palabras de los jurados, luego de su performance: «Las devoluciones del jurado no las podía creer, fue hermoso».

El recibimiento en su ciudad fue muy grande: «Una locura, recibí mucho cariño de la gente de Zapala«, dijo. Contó que el día posterior tenía el celular lleno de mensajes de felicitación.