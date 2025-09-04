Telefe levanta La Voz Argentina este jueves 4 de septiembre: ¿Por qué no habrá programa?

Este jueves no habrá programa de La Voz Argentina. Conocé acá el motivo por el cual Telefe no emitirá el reality show esta noche.

Telefe levanta La Voz Argentina este jueves 4 de septiembre: ¿Qué pasó?

La Voz Argentina está transitando momentos decisivos. El reality show de música está en su quinta etapa, «Los rounds«, y pronto definirá a un ganador. Pero, este jueves Telefe decidió levantar el programa.

El motivo por el cual el canal no emitirá el reality, es porque transmitirá un partido de futbol. Esta noche, Telefe pondrá en pantalla el partido de la Selección Argentina frente a Venezuela, por las eliminatorias al Mundial 2026.

Al finalizar el encuentro, Telefe emitirá el programa especial de MasterChef Celebrity: «Se encienden las hornallas«, en el cual se conocerá a los 24 participantes del reality de cocina.

Programación de Telefe de este jueves 4 de septiembre:

20:00: La previa del partido

20:30: Partido Argentina vs Venezuela

22:15: Post Partido

22:45: Se encienden las hornallas

La Voz Argentina: Joaco Martínez de Neuquén, la rompió con un tema de Fito Páez y pasó a la siguiente etapa

Este miércoles, Joaco Martínez, el joven cantante de Zapala, Neuquén, volvió a brillar en el escenario de La Voz Argentina durante la definición de los rounds. En esta ocasión interpretó “Un vestido y un amor”, uno de los clásicos más emblemáticos de Fito Páez, y se llevó los elogios del dúo Miranda!, sus coaches.

Al momento de la devolución, Juliana Gattas fue la primera en tomar la palabra y destacó su crecimiento artístico: “Hermoso, te estás convirtiendo en un artista increíble”.

Por su parte, Ale Sergi sumó una observación técnica pero igualmente elogiosa: “Yo sentí que el arranque estuvo dudoso y que encontraste la afinación cuando te paraste. Fue muy mínimo, estamos hilando muy fino. El final fue fabuloso”.

En el momento de la definición, Joaco fue parte de un triple empate en los votos de los coachs. Miranda! debió elegir a dos participantes para seguir en la competencia, y uno de ellos fue Joaquín Martínez, quien se encuentra en la próxima instancia.

MasterChef Celebrity: Vero Lozano y Wanda Nara anunciarán a los participantes en un programa especial

En las últimas horas se confirmó que Vero Lozano y Wanda Nara anunciarán a los 24 participantes de MasterChef Celebrity Argentina. Así lo comunicó Telefe en sus redes sociales: «Este jueves a la noche se encienden las hornallas«.

«Un programa muy especial donde conoceremos a los participantes de MasterChef Celebrity«, adelantaron desde el canal. Además, aseguraron que será «una noche con muchas sorpresas«.

Verónica aseguró que sabe solo algunos participantes, pero que el canal prefiere mantener todo en secreto hasta el momento del anuncio: “Yo algo sé, no tengo los nombres porque hay mucho secreto, se anduvieron diciendo muchos nombres por otros programas, pero está guardado”.