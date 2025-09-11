La Voz Argentina: el Team Lali inauguró el «2° round» ¿Qué participante fue eliminado?

Comenzó el «2° round» en La Voz Argentina, con nuevos co-coachs. El primero equipo en participar fue el Team Lali. Conocé acá quién fue el participante eliminado y enterate todos los detalles del reality.

La Voz Argentina: comenzó el «2° round» con nuevos jurados

Este miércoles comenzó el «2° Round» en La Voz Argentina. Además el programa trajo grandes novedades en el inicio de esta nueva etapa. Antes de empezaran las presentaciones, Nico Occhiato presentó a los nuevos co-coachs, que estuvieron presentes en el escenario durante las interpretaciones de los participantes.

Los co-coachs de cada equipo:

Valeria Lynch es co-coach de Soledad

La Joaqui es co-coach de Lali

Tiago PZK es co-coach de Luck Ra

Pablo Tamagnini (La K’onga) es co-coach de Miranda!

Luego de presentar a cada uno de los nuevos artistas, el conductor reveló un innovador cambio en este «2° round»: además de los coachs, los co-coachs podrán votar según su propio criterio y decidirán el destino de cada uno de los participantes.

La Voz Argentina: ¿Quién fue el participante eliminado del Team Lali?

Luego de la presentación de cada uno de los nuevos co-coachs de La Voz Argentina, fue el turno de los integrantes del Team Lali. Los siete artistas del equipo tuvieron su momento en el escenario y luego llegó el momento de la decisión.

Los tres participantes elegidos por Lali para pasar al siguiente «round» fueron: Alan Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi. Después de la decisión de la coach, Nico Occhiato anunció a los últimos salvados por el voto de los jurados: Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo.

La participante eliminada del Team Lali fue Lola Kajt. La joven se despidió del certamen de música con emotivas palabras: «Yo soy feliz con lo que viví, con los amigos que me llevo. Gracias a todos por todo lo que aprendí«.

Lola Kajt quedó eliminada de La Voz Argentina.

La competencia en el reality show de música sube cada vez más el nivel y la exigencia. La Voz Argentina transita las etapas finales. Este jueves, será el turno del 2° «round» del Team Luck Ra.

La Voz Argentina: ¿Cómo quedó compuesto el Team Lali?

Tras la eliminación de Lola Kajt de La Voz Argentina, el Team Lali quedó compuesto con seis integrantes, que buscaran llegar a la final representando a su equipo.

Los seis integrantes del Team Lali:

Alan Lez

Iara Lombardi

Valentino Rossi

Jaime Muñoz

Giuliana Piccioni