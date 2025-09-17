Este martes, en un nuevo programa de La Voz Argentina, el Team Soledad tuvo su «2° round». Conocé cuál fue la difícil decisión que tuvo que tomar la artista de folclore y enterate qué participante dejó el reality.

La Voz Argentina: Soledad tomó una difícil decisión y eliminó a un participante

La Voz Argentina está transitando sus instancias finales. El reality se encuentra en la quinta etapa, llamada «Los rounds«, en la cual todos los participantes de un mismo equipo se enfrentan y uno de ellos abandona la competencia.

En este caso, fue el turno del Team Soledad. El equipo tuvo su «2° round». Después de que los 7 integrantes interpretaran un tema, le tocó a la coach elegir a tres participantes: Luis González, Milagros Amud y Violeta Lemo.

Luego, Nico Occhiato reveló los dos salvados por el voto de los jurados: el primero fue el dúo Agustín Carletti y Mauricio Tarantola y Valentina Otero. En ese momento, el conductor hizo un inesperado anuncio: «Acaba de suceder un empate, la Sole va a tener que decidir».

Ante esta noticia, el lamento de Soledad fue mayor: «No me puede estar pasando esto, te juro que es lo peor que me podría haber pasado. Es muy injusto», expresó. Después de una larga intriga, la cantante de folclore comunicó que Milena Salamanca continua en su equipo. El eliminado de este martes fue el tucumano Gustavo Rosales.

Gustavo Rosales quedó eliminado de La Voz Argentina.

Rápidamente, Soledad fue a saludar al tucumano, quien le agradeció por la oportunidad y no pudo contener las lágrimas. Cabe recordar que en las «Audiciones a ciegas«, Gustavo hizo emocionar a su excoach con su historia de vida.

La Voz Argentina: ¿Cómo quedó integrado el Team Soledad?

Luego de la eliminación de Gustavo Rosales de La Voz Argentina, finalizó el «2° round» en el reality show. Al término de esta etapa, solo quedan 24 participantes en juego. Cada equipo tiene un total de seis integrantes.

Los seis integrantes del Team Soledad después del 2° round:

Luis González



Milagros Gerez Amud



Violeta Patricia Lemo



Agustín Carletti y Mauricio Tarantola



Valentina Otero



Milena Salamanca

La Voz Argentina: ¿Por qué este miércoles 17 de septiembre no hay programa?

Este miércoles 17 de septiembre no habrá programa de La Voz Argentina. Los seguidores del reality se sorprendieron ante esta decisión.

Telefe levantó la competencia de música, debido a que transmitirá un partido de futbol. El canal de las tres pelotas emitirá el partido de River frente a Palmeiras, por la Copa Libertadores.

Por este motivo, La Voz Argentina tendrá su próximo programa recién el jueves a las 21:45, cuando dará inicio a una nueva etapa del certamen.

Programación de Telefe este miércoles 17 de septiembre:

20:00: Telefe Noticias

21:15: Previa Partido

21:30: Partido River vs Palmeiras