La Voz Argentina: quiénes son los co-coaches que se sumaron al 2° Round del reality 

Este miércoles, La Voz Argentina contó con la llegada de los co-coaches. Estos artistas, que ya estuvieron en el certamen, regresan para sumar su experiencia y su voto a los equipos.

En esta etapa, cada equipo cuenta con siete participantes, quienes deberán dar lo mejor de sí para asegurar su permanencia. Los coaches salvarán a tres de sus integrantes, mientras que el resto dependerá de su desempeño y el puntaje final. Aquel que obtenga la calificación más baja quedará eliminado.En la etapa de Rounds en La Voz Argentina, los coaches tienen la oportunidad de puntuar a los participantes de los equipos de sus compañeros.

Sin embargo, para el 2° Round, Nico Occhiato anunció que no solo los coaches tendrán esta posibilidad, sino que se les sumarán algunos co-coaches que pasaron por el programa, para puntuar a los participantes.

Quiénes son los co-coaches que se sumaron al 2° Round de La Voz Argentina

Valeria Lynch se unirá a Soledad, además Luck Ra estará con Tiago PZK, Pablo Tamagnini acompañará a Miranda! y La Joaqui se sumará al equipo de Lali.

«Vuelven los co-coaches, con Lali va a estar la Joaqui, con Luck Ra va a estar Tiago PZK, con los Miranda! va a estar Pablo Tamagnini y con la Sole va a estar Valeria Lynch… ¡Qué honor, qué espectacular!», anunció Nico.

¿Cómo será el 2° Round de La Voz Argentina?

Tras presentar a los co-coaches, el conductor reveló cómo será el 2° Round: «Lo voy a explicar con el Team Lali que empieza hoy. Van a cantar todos los participantes del equipo, Lali es la única que no va a votar, después votan todos. Son libres de votar según su criterio, con un puntaje del 1 al 10, tiene cada uno una tablet».

«Lali cuando termine de cantar todo su equipo va a ser la encargada de salvar a 3 participantes, quedan pocas etapas de salvar a tres. Después vamos del más votado al menos votado, y lamentablemente el menos votado de la noche, hoy mismo, abandona el certamen», detalló Occhiato.

¿Qué participante de Neuquén y Río Negro queda en competencia?

A esta instancia, Joaquín Martínez de Zapala, Neuquén, fue el unico artista que logró llegar al 2° Round de La Voz Argentina con el team Miranda!.

El zapalino fue salvado en el primer round por el duo y ahorra se prepara para lograr una performance que lo meta de lleno en la siguiente instancia.