La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: la fecha que se filtró, los famosos invitados y una sorpresa en el menú

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat está cada vez más cerca y los preparativos comenzaron a generar nuevas versiones en el mundo del espectáculo. Aunque la pareja intenta mantener los detalles en reserva, durante los últimos días trascendieron datos sobre la posible fecha del casamiento, la lista de invitados y hasta el menú que compartirían con sus familiares y amigos.

Según revelaron en el programa Infama y publicó Ciudad Magazine, la celebración podría realizarse el sábado 7 de noviembre de 2026. La información surgió después de un comentario del propio Rosemblat durante una transmisión de su programa en el canal de streaming Gelatina.

Sin embargo, ni Lali ni Pedro confirmaron oficialmente la fecha, por lo que los detalles que circulan continúan siendo versiones periodísticas.

Cuándo se casarían Lali Espósito y Pedro Rosemblat: la frase que despertó sospechas

Durante una charla en Gelatina, Pedro Rosemblat se refirió al cansancio acumulado durante el año y mencionó una fecha que llamó inmediatamente la atención de sus compañeros.

El conductor aseguró que después del 7 de noviembre estaría más tranquilo y liberado de sus compromisos, una precisión que desató especulaciones sobre el día elegido para su casamiento.

Ante las preguntas de quienes estaban en el estudio, Rosemblat evitó profundizar y cambió de tema.

La situación reavivó los rumores sobre una boda durante los primeros días de noviembre, especialmente porque anteriormente había circulado otra versión que ubicaba la ceremonia el 30 de octubre.

Por el momento, ninguna de las dos fechas cuenta con confirmación oficial.

Los invitados famosos a la boda de Lali y Pedro: quiénes estarían presentes

Otra de las novedades tiene que ver con la cantidad de invitados y las figuras del espectáculo que podrían acompañar a la pareja.

La periodista Cora Debarbieri reveló en Infama que la celebración reuniría entre 150 y 200 personas, aunque esa cifra todavía no fue confirmada por los protagonistas.

Entre las amigas cercanas de Lali que estarían presentes aparecen María del Cerro, Cande Vetrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos.

Varias de ellas acompañaron a la cantante durante su despedida de soltera en Brasil, uno de los encuentros que anticiparon la celebración.

La intención de la pareja sería compartir el momento con su círculo más cercano, lejos de una fiesta multitudinaria.

Luck Ra y La Joaqui: los artistas que podrían cantar en el casamiento

La música también tendría un lugar importante en la celebración.

Según la información difundida en Infama, Luck Ra y La Joaqui se habrían ofrecido para participar con presentaciones musicales durante la fiesta.

Por ahora, no existe confirmación de que los artistas hayan sido contratados o de que efectivamente vayan a presentarse.

La posibilidad despertó entusiasmo entre los seguidores de Lali, que imaginan una celebración con música en vivo y varios momentos especiales.

El particular menú que Lali Espósito habría elegido para su boda

Uno de los detalles más llamativos está relacionado con la comida.

De acuerdo con lo informado por Cora Debarbieri, Lali habría pedido una propuesta gastronómica con identidad argentina, alejada de los menús excesivamente sofisticados que suelen caracterizar a algunas bodas de famosos.

La cantante buscaría que el catering mantenga un espíritu popular y cercano, en sintonía con sus gustos personales.

Aunque todavía no se conoció un menú definitivo, la elección reforzaría la idea de una fiesta relajada, pensada para disfrutar con familiares y amigos.

Cómo será la ceremonia de Lali y Pedro: lo que ya confirmó el conductor

Más allá de las versiones recientes, Pedro Rosemblat había adelantado algunos detalles concretos de su casamiento durante una entrevista televisiva.

El conductor confirmó que la pareja planea pasar por el Registro Civil y descartó, en principio, una ceremonia religiosa.

También aseguró que usará traje y que el festejo será íntimo, aunque evitó precisar el lugar y la cantidad definitiva de invitados.

Además, descartó que la boda se convierta en un encuentro de dirigentes políticos y manifestó su intención de preservar la privacidad de la celebración.

Mientras tanto, la expectativa crece alrededor de una de las parejas más populares del espectáculo argentino, que podría dar el sí en cuestión de días.