Las teorías conspirativas que surgieron y se viralizaron tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

La Selección Argentina tuvo un paso brillante en el Mundial 2026, a pesar de no haber podido imponerse ante España en la etapa final. La derrota desató una mezcla de emociones y provocó una gran repercusión en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron diversas teorías conspirativas a raíz de la filtración de la arenga de Lionel Messi.

Luego de difundirse el mensaje del capitán, muchos comenzaron a preguntarse por el verdadero significado de frases como «olvidémonos de todo» y «tranquilidad», llegando así a posibles explicaciones alternativas al resultado deportivo entre las que se habla sobre posibles presiones de la FIFA, acciones del FBI en el vestuario e influencia de intereses extranjeros.

Cuáles son las teorías conspirativas que se viralizaron tras la final del Mundial 2026

Entre las versiones más repetidas luego de la final del Mundial 2026, se sostiene que la FIFA mantiene un supuesto mandato que busca impedir que existan bicampeones en los torneos mundiales. Según lo difundido, la federación internacional habría intervenido para evitar que Argentina pudiera conseguir dos títulos consecutivos.

Otra teoría atribuyó la derrota a la intervención de organismos internacionales. Algunos mensajes señalaron que el FBI habría intentado detener al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia en pleno estadio. Sostienen que esto pudo haber generado un clima de tensión entre los jugadores, afectando su desempeño.

También se habló sobre la presunta influencia de la liga inglesa sobre los atletas que actúan en esa competición. Según esta hipótesis, deportistas como Cristian Romero, Lisandro Martínez y Enzo Fernández habrían sido presionados directamente para bajar su nivel o bien hacerse expulsar del partido. Se afirmó que tales indicaciones obedecían a intereses de la corona británica y a la necesidad de proteger a las instituciones locales.

La lista de teorías se extiende y menciona incluso amenazas a los familiares de los futbolistas para que disminuyeran su rendimiento. Estas publicaciones indicaron que la ausencia de las familias en el predio donde se alojaba la selección respondía a motivos de seguridad y a advertencias supuestamente recibidas antes del partido decisivo.

Finalmente y la que más se compartió entre los usuarios de redes sociales por la repercusión que generó, tiene relación con la bandera de Malvinas. Según esta versión, la FIFA habría advertido a la delegación argentina sobre las consecuencias de realizar alusiones políticas durante el torneo. Se afirmó que los dirigentes y el cuerpo técnico recibieron una advertencia directa: si no cedían el título, la organización tomaría medidas severas.

La hipótesis sostiene que la bandera de Malvinas expuesta en la final provocó la intervención de altos funcionarios de la FIFA, quienes amenazaron con sancionar a la selección.

Lo cierto es que todo esto son solo teorías conspirativas que se replicaron, principalmente, a través de las redes sociales y plataformas de streaming.

Con información de Infobae