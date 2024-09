Lauty Gram quiere blanquear su romance con la China Suárez, pero ¿ella no lo deja?

Eugenia “La China” Suárez protagoniza la nueva película “Linda”, que se estrenó en cines y tuvo su avant premiere con famosos. Allí estuvo su novio, el cantante Lauty Gram, con quien lleva varios meses en pareja, aunque evitan mostrarse juntos públicamente.

Lauty Gram: Todavía no se puede blanquear

“Viene a ver la película por tercera vez, la vi hermosa como siempre, perfecta, espléndida. Sin dudas, 10 de 10 su actuación y 10 de 10 la película y bien ahí que no me preguntas boludeces”, aseguró el músico en diálogo con Socios del Espectáculo.

Luego el artista remarcó que no puede blanquear su relación: “Salgo re tranqui, pero no me gustar estar ahí figurando. Nunca fui una persona a la que le guste figurar, entonces no tengo la necesidad de hacer una foto con ella o subir un video con ella. Todavía no se puede blanquear. Estamos ahí, no es el momento capaz”.

La cronista le preguntó si era por los hijos de la China que preferían no mostrarse en público, pero Lauty lo negó: “No tienen nada que ver lo nenes, cuando llegue el momento ya lo blanquearemos. Conocí a los hijos y son un amor de persona, están muy bien criados por una buena madre y eso se nota mucho”.